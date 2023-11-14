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Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен без туалета и воды: как она выглядит (фото)

Львов, Вторник 14 ноября 2023 12:54
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Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен без туалета и воды: как она выглядит (фото) Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен
Автор: Людмила Жукова

Во Львове сдают в аренду квартиру всего за 2500 грн, но ее состояние оставляет желать лучшего.

Как выглядит суперэкономное жилье, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на OLX.

Как выглядит квартира во Львове

Так, жилье находится на улице Мирной во Львове (Железнодорожный район).

На сайте бесплатных объявлений недвижимость описывают так:

  • Квартира в особняке с отдельным входом
  • На длительный срок
  • Электрическое отопление
  • Свой небольшой двор. Можно припарковать авто у дома
  • Удобства во дворе
  • Вода в отдельном деревянном помещении, за которую не нужно платить
  • Советское состояние
  • Возможна аренда под склад

Также уточняется, что оплачивать нужно только счета по электроэнергии.

Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен без туалета и воды: как она выглядит (фото)Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен без туалета и воды: как она выглядит (фото)Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен без туалета и воды: как она выглядит (фото)Так выглядит жилье во Львове с арендой в 2500 гривен (фото: olx.ua)

Ранее мы писали, что в Киеве продают квартиру за 180 миллионов гривен.

Кстати, цены на аренду квартир в Киеве упали.

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