Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен без туалета и воды: как она выглядит (фото)
Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен
Во Львове сдают в аренду квартиру всего за 2500 грн, но ее состояние оставляет желать лучшего.
Как выглядит суперэкономное жилье, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на OLX.
Как выглядит квартира во Львове
Так, жилье находится на улице Мирной во Львове (Железнодорожный район).
На сайте бесплатных объявлений недвижимость описывают так:
- Квартира в особняке с отдельным входом
- На длительный срок
- Электрическое отопление
- Свой небольшой двор. Можно припарковать авто у дома
- Удобства во дворе
- Вода в отдельном деревянном помещении, за которую не нужно платить
- Советское состояние
- Возможна аренда под склад
Также уточняется, что оплачивать нужно только счета по электроэнергии.
Так выглядит жилье во Львове с арендой в 2500 гривен (фото: olx.ua)
Ранее мы писали, что в Киеве продают квартиру за 180 миллионов гривен.