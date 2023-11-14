Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен без туалета и воды: как она выглядит (фото)

Во Львове сдают квартиру за 2500 гривен

Во Львове сдают в аренду квартиру всего за 2500 грн, но ее состояние оставляет желать лучшего.

Как выглядит суперэкономное жилье, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на OLX.