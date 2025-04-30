Сколько осталось нашей планете? Ученые определили, когда Земля станет непригодной для жизни людей

Недавние исследования ученых из Университета Чикаго дали более точный прогноз относительно того, как долго Земля будет оставаться пригодной для жизни людей. Ученые раскрыли главные причины, которые приведут к изменениям и заверили, что Земля сможет сохранять условия, благоприятные для жизни, по меньшей мере еще миллиард лет.

Светимость Солнца по словам исследователей увеличивается примерно на 10% с каждым миллиардом лет. Это приводит к тому, что Земля получает еще больше энергии, но при этом температура поверхности планеты постоянно растет.

Именно это может сделать нашу планету непригодной для жизни, поскольку выдерживать высокие температуры не смогут ни люди, ни растения, ни животные.

Высокая температура воздуха также приведет к истреблению воды, а это то, без чего на Земле не сможет выжить ни одно живое существо.

Однако ключевым элементом в поддержании жизнеспособности нашей планеты ученые называют углеродный цикл. По прогнозам, этот цикл может быть нарушен примерно через 1,6 млрд лет под влиянием постоянно усиливающейся солнечной активности.

Одним из последствий нарушения углеродного цикла исследователи называют ускорение выветривания силикатных пород - процесса, во время которого углекислый газ извлекается из атмосферы и связывается в породах.

Именно этот механизм, который регулирует в атмосфере уровень CO2 (углекислого газа) имеет решающую роль в поддержке растений. Растениям углекислый газ необходим для фотосинтеза и выработки кислорода - это основа пищевой цепи.

При усилении выветривания концентрация CO2 начнет быстро снижаться, а это приведет к снижению растительности, впоследствии - животных, которые зависит от растительности.

Ученые считают, что Земля будет пригодна для жизни еще очень долго, но отмечают, что "биологические часы" уже начали свой отсчет.