Скільки залишилось нашій планеті? Вчені визначили, коли Земля стане непридатною для життя людей

Нещодавні дослідження вчених з Університету Чикаго дали більш точний прогноз щодо того, як довго Земля залишатиметься придатною для життя людей. Науковці розкрили головні причини, що призведуть до змін і запевнили, що Земля зможе зберігати умови, сприятливі для життя, щонайменше ще мільярд років.

Світність Сонця за словами дослідників збільшується приблизно на 10% з кожним мільярдом років. Це призводить до того, що Земля отримує ще більше енергії, але при цьому температура поверхні планети постійно зростає.

Саме це може зробити нашу планету непридатною для життя, оскільки витримувати високі температури не зможуть ані люди, ані рослини, ані тварини.

Висока температура повітря також призведе до винищення води, а це те, без чого на Землі не зможе вижити жодна жива істота.

Однак ключовим елементом у підтримці життєздатності нашої планети вчені називають вуглецевий цикл. За прогнозами, цей цикл може бути порушений приблизно через 1,6 млрд років під впливом сонячної активності, яка постійно посилюється.

Одним за наслідків порушення вуглецевого циклу дослідники називають прискорення вивітрювання силікатних порід - процесу, під час якого вуглекислий газ витягується з атмосфери та зв'язується у породах.

Саме цей механізм, який регулює в атмосфері рівень CO2 (вуглекислого газу) має вирішальну роль у підтримці рослин. Рослинам вуглекислий газ необхідний для фотосинтезу і виробленню кисню - це основа харчового ланцюга.

Під час посилення вивітрювання концентрація CO2 почне швидко знижуватися, а це призведе до зниження рослинності, згодом - тварин, які залежить від рослинності.

Вчені вважають, що Земля буде придатна для життя ще дуже довго, але зазначають, що "біологічний годинник" вже почав свій відлік.