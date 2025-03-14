Как долго астронавты смогут жить на МКС, если человечество на Земле вымрет
Представьте себе картину: на МКС находится команда астронавтов, а в это время человечество исчезло - или астероид прилетел, или вымерли все после пандемии, ну или - ядерное оружие истребило все живое. Сколько смогут астронавты продержаться на МКС без поддержки с Земли?
Сколько времени астронавты могут прожить на МКС, если человечество перестанет существовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lad Bible.
Как быстро закончатся еда и кислород?
Педагог и ведущий собственного канала под псевдонимом Vsauce объяснил, что астронавты в случае исчезновения человечества, смогут продержаться на МКС довольно долго.
Кислород, который нужен для дыхания, перерабатывается на самой станции с помощью электролиза. А нормированная пища позволит питаться около 2 лет, а уже потом начнется голодание. Конечно, это зависит от того, когда прибыл последний корабль с поставками.
В NASA заявляли, что вся пища, которая отправляется в космос, должна иметь срок годности не менее года. Хотя в ситуации с вымиранием человечества, просроченная еда станет наименьшими хлопотами в списке проблем для астронавтов.
Кстати, астронавтам МКС однажды пришлось обойтись 8 месяцев без пополнения запасов еды, воды и других запасов, после того, как три миссии с поставками подряд - провалились. Так что это был реальный сценарий, когда астронавтам пришлось длительное время обходиться без доставок с Земли.
Что еще угрожает астронавтам?
Но еда и воздух - не самые острые проблемы. Потому что быстрее голода и нехватки кислорода, астронавтов может убить другое - орбитальный распад.
По словам Vsauce, МКС с астронавтами, скорее всего, сможет просуществовать около 15 месяцев, прежде чем врезаться в Землю. Он сказал, что первое, что иссякнет - это высота.
МКС вращается на высоте примерно 418 километров, но опускается ближе к планете из-за сочетания гравитации Земли и низкого уровня кислорода, что замедляет движение корабля. Однако орбита МКС обычно восстанавливается путем перезагрузки кораблей снабжения.
В NASA назвали еще одну причину - согласно отчету, МКС проработает 1-2 года без перезагрузок, прежде чем она сгорит в атмосфере Земли.
Ну и еще один вопрос - захотят ли астронавты так долго выживать на МКС, если будут знать, что их ждет? Учитывая данные исследования о влиянии космоса на организм астронавтов - вероятно, что нет.
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