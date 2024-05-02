Крафтовая, с изюмом, цукатами и клюквой или панетоне: сколько стоит паска в Украине

Паска - неизменный атрибут великого праздника Пасхи. И в последние годы многие люди не тратят время на выпекание собственных пасок, или не имеют на это возможности, и покупают выпечку в супермаркете. Сейчас в продаже в украинских супермаркетах можно найти паску на любой вкус - от маленькой классической до творожной и панеттоне.

РБК-Украина (проект Styler) собрало цены на паски в самых популярных супермаркетах по Украине. За сколько можно купить самую дешевую паску – читайте ниже.

Самая дешевая паска в сети супермаркетов Сильпо - это небольшая Паска Крафтяр Закарпатская. Ее вес 380 г и цена - 79,99 грн. Немного дороже - Паска Рома Панеттоне за 99 грн. Паска "Румянец" с сыром и клюквой в коробке обойдется в 199 грн.

Есть и более изысканные паски - Паска Формула вкуса Крафин на 650 г за 299 грн, Паска Крафтяр сырная с маком и лимоном весом почти 1 кг - за 479 грн, а еще Паска Green Chef Easter Collection с карамелью - за 659 грн.

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Самая дешевая миниатюрная паска в сети Varus - паска Рома праздничная весом в 100 г - за 21,50 грн. Кекс Киевхлеб Праздничный Пасхальный весом 300 г - 51 грн. Кекс Царь Хлеб Паска весом в 500 г - 90,20 грн.

Кекс Киевхлеб Красная калина пасхальный весом 400 г - 107,90 грн. А паска Панеттон весом в 520 г в коробке - 205,50 грн. Паска сырная с цукатами весом 500 г - 157,90 грн. Самая дорогая – Кекс Balocco Panettone с изюмом весом в 900 г - 399 грн.

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В сети кондитерских магазинов "Вацак" можно купить сдобную паску с изюмом и апельсиновыми цукатами весом в 480 г - за 146 грн.

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Сеть магазинов Ашан предлагает большой выбор пасок. Самая дешевая – традиционная паска весом 250 г - за 29,90 грн. Паска с шоколадными крошками весом 250 г - 59,90 грн. Столько же стоит и паска с цукатами.

Паска "Румянец" с сыром и клюквой весом 350 г - 158 грн, Паска Формула вкуса шоколадная весом 500 г - 175 грн. Сырная Паска от Киевхлеб весом 550 г - 189,90 грн. Паска Просто Добрый хлеб Панеттоне весом 450 г - 199 грн. Самая дорогая - Паска "Румянец" Княжеская весом 800 г и по цене 252,8 грн.

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В магазинах АТБ самая дешевая паска - весом в 130 г и по цене за 29,90 грн. Паска с цукатами и изюмом весом 200 г - 59,90 грн, шоколадная - 63,90 грн. Паска Агробизнес весом 300 г - 60,60 грн.

Панская паска с изюмом весом 300 г - 106,40 грн, обычная - 144,20 грн. Паска Панеттон с сухофруктами весом 430 г - 150,90 грн.

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Большой выбор пасок также в "Эпицентре". Самая дешевая - от 25 грн за 120 г. Самая дорогая - панеттоне Zaghis в жестяной банке весом 750 г - за 799,90 грн.

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