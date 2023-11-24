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Украинцам развеяли известный миф об экстренной медицинской помощи

Украина, Пятница 24 ноября 2023 17:18
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Украинцам развеяли известный миф об экстренной медицинской помощи Вызов бригады экстренной медицинской помощи (иллюстративное фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Некоторые украинцы убеждены, что вызвать бригаду экстренной медицинской помощи можно в любых случаях. Однако эта информация не соответствует действительности.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Telegram-канале объясняет, когда на самом деле можно звонить за неотложной помощью.

Экстренная медицинская помощь приезжает только в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека. Именно поэтому она так и называется.

Неотложное состояние - это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин.

Этими причинами являются:

  • внезапное расстройство дыхания
  • внезапная боль в области сердца
  • сильное кровотечение
  • рвота кровью
  • острая боль в животе
  • поражение током или молнией
  • повреждения в аварии
  • ранения при обстрелах и т. п.

Если у человека возникло одно из перечисленных или подобное состояние, нужно немедленно звонить по телефону 103. В таком случае не нужно иметь ни декларацию, ни направления. Потому что экстренная помощь в полном объеме доступна и безвозмездна для всех, кто в ней нуждается.

Но в то же время "экстренка" не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу. Для этого есть скорая помощь.

Раньше мы рассказывали о двух самых распространенных ошибках родителей, чтобы сбить температуру у детей.

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