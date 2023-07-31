Действительно ли в Польше продукты намного дешевле, чем в Украине? Сравнение цен, которое вас удивит

Часто мы встречаем публикации и видео, где блоггеры разного уровня популярности рассказывают о "шокирующей" разнице в стоимости еды в маркетах, жалуясь на то, что цены на социальные продукты в Польше значительно ниже, чем в Украине... Но есть ли в этом хоть доля правды?

Сравнение цен на продукты питания в Польше и Украине – до сих пор популярная тема для обсуждения. Особенно среди пользователей социальных сетей. Особенно – среди украинцев.

Чтобы проверить распространяемую в соцсетях информацию, журналисты РБК-Украина решили лично посетить Kaufland - один из самых популярных магазинов Вроцлава (в том числе и среди проживающих в Польше украинцев). И теперь давайте сравним средние цены на продукты "там" и "здесь".

Как цены в магазинах Польши отличаются от украинских

Следовательно, цены на ключевые продукты, такие как хлеб, молоко, мясо, овощи, фрукты и другие в Польше (как и в Украине) - в пределах разумного.

Сыр твердый (150-граммовая упаковка) - 9,49 злотых (около 85,41 гривен)

Сосиски (6 штук) - 9,99 злотых (89,91 гривен)

Куриная голень - 10,59 злотых (95,31 гривен)

Фарш (упаковка) - 6,99 злотых (62,91 гривен)

Цены в Украине

Сыр твердый (150-граммовая упаковка) - 76 гривен

Сосиски (6 штук) - 85 гривен

Куриная голень - 90 гривен

Фарш (упаковка) - 83 гривны

Сколько в Польше стоят овощи

Поляки, как и украинцы сейчас следят за режимом питания, поэтому налегают на овощи.

Конечно, цены на овощи могут варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как сезон, погода, поставщики и другие экономические условия. Но по состоянию на сегодняшний день овощи в Польше являются достаточно доступными продуктами, особенно по сравнению с некоторыми другими продуктами питания.

Помидоры - 5,79 злотых (52,11 гривен)

Картофель молодой - 3,99 злотых (35,91 гривен)

Морковь - 5,49 злотых (49,41 гривен)

Огурцы - 6,99 злотых (62,91 гривен)

Чеснок молодой - 3 злотых (27 гривен)

Перец красный - 17,99 злотых (161,91 гривен)

Цены в Украине

Помидоры - 53 гривны

Картофель молодой - 17 гривен

Морковь - 35 гривен

Огурцы - 23,4 гривны

Чеснок молодой - 149 гривен

Перец красный - 90 гривен

Какие цены на фрукты в Польше

Фрукты, как и овощи, пользуются большим спросом у польского населения. Цены на них тоже достаточно демократичны. Хотя некоторые позиции и дороже, чем в Украине.

Бананы - 8,99 злотых за килограмм (80,91 гривен)

Мандаринки - 9,99 злотых за килограмм (89,91 гривен)

Апельсин - 5,48 злотых за килограмм (49,32 гривен)

Арбуз - 6,99 злотых за килограмм (62,91 гривен)

Виноград - 9,99 злотых за килограмм (89,91 гривен)

Яблоки - 3,49 злотых за килограмм (31,41 гривен)

Ананас - 9,99 злотых за штуку (89,91 гривен)

Авокадо - 3,90 злотых за штуку (32 гривны)

Цены в Украине

Мандаринки - 109 гривен за килограмм

Апельсин - 52 гривны за килограмм

Арбуз - 24 гривны за килограмм

Виноград - 84 гривны за килограмм

Яблоки - 33 гривны за килограмм

Ананас - 119 гривен за штуку

Авокадо - 33 гривны за штуку

А что с ценами на молочку?

Что касается цен на молочные продукты в Польше, их стоимость может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Прежде всего, цены могут зависеть от типа продукта (молоко, йогурт, творог, сливки и т.п.). Вторым фактором является марка или производитель продукта, поскольку разные бренды могут иметь разные ценовые политики.

Actimel (8 штук) - 7,98 злотых (71,82 гривен)

Молоко - 3,39 злотых (30,51 гривен)

Activia - 4,68 злотых (42,12 гривен)

Масло - 7,49 злотых (67,41 гривен)

Каша гречневая питьевая - 3,99 злотых (35,91 гривен)

Цены в Украине

Actimel (8 штук) - 168 гривен

Молоко - 42 гривны

Активиа - 63 гривны

Масло - 74 гривны

Каша гречневая питьевая - 23 гривны

И в заключение - едва ли не основное.

В социальных сетях часто разгоняют видео о неправдоподобно низких ценах на масло и яйца в Польше. Так ли это действительно? Нет! Обычное подсолнечное масло в Польше стоит в среднем 9,99 злотых (89,91 гривны). А яйца в польских магазинах можно вообще назвать "золотыми". Цена на них составляет около 10,99 злотых (98,91 гривен).

В то же время в украинских магазинах подсолнечное масло (850-милилитровую бутылку) легко можно купить за 52-70 гривен.

Поэтому, как видим, цена на растительное масло в Украине и Польше не слишком отличается.

А вот яйца в наших маркетах иногда стоят почти вдвое дешевле, чем в польских. За 49-68 гривен в Украине можно легко купить десяток яиц.

Добавим, что для сравнения мы выбирали не самые дорогие, но и самые дешевые продукты. Конечно, как и в украинских, в польских супермаркетах часто проводятся различные акции, позволяющие получить скидку на продукты питания. К примеру, поляки могут урвать литр молока не за 10 злотых, а за 8, что является очень выгодным предложением для покупателей. То же - и в Украине.

Но общая картина с ценами на продукты в Польше и Украине, как видим, отнюдь не шокирующая, которой нам часто хотят показать ее блоггеры и "зрадофилы".

Смотрите видео с ценами в одном из самых популярных супермаркетов Польши на Facebook-странице Styler.