Действительно ли в Польше продукты намного дешевле, чем в Украине? Сравнение цен, которое вас удивит
Сравнение цен на продукты питания в Польше и Украине – до сих пор популярная тема для обсуждения. Особенно среди пользователей социальных сетей. Особенно – среди украинцев.
Часто мы встречаем публикации и видео, где блоггеры разного уровня популярности рассказывают о "шокирующей" разнице в стоимости еды в маркетах, жалуясь на то, что цены на социальные продукты в Польше значительно ниже, чем в Украине... Но есть ли в этом хоть доля правды?
Чтобы проверить распространяемую в соцсетях информацию, журналисты РБК-Украина решили лично посетить Kaufland - один из самых популярных магазинов Вроцлава (в том числе и среди проживающих в Польше украинцев). И теперь давайте сравним средние цены на продукты "там" и "здесь".
Как цены в магазинах Польши отличаются от украинских
Следовательно, цены на ключевые продукты, такие как хлеб, молоко, мясо, овощи, фрукты и другие в Польше (как и в Украине) - в пределах разумного.
- Сыр твердый (150-граммовая упаковка) - 9,49 злотых (около 85,41 гривен)
- Сосиски (6 штук) - 9,99 злотых (89,91 гривен)
- Куриная голень - 10,59 злотых (95,31 гривен)
- Фарш (упаковка) - 6,99 злотых (62,91 гривен)
Цены в Украине
- Сыр твердый (150-граммовая упаковка) - 76 гривен
- Сосиски (6 штук) - 85 гривен
- Куриная голень - 90 гривен
- Фарш (упаковка) - 83 гривны
Сколько в Польше стоят овощи
Поляки, как и украинцы сейчас следят за режимом питания, поэтому налегают на овощи.
Конечно, цены на овощи могут варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как сезон, погода, поставщики и другие экономические условия. Но по состоянию на сегодняшний день овощи в Польше являются достаточно доступными продуктами, особенно по сравнению с некоторыми другими продуктами питания.
- Помидоры - 5,79 злотых (52,11 гривен)
- Картофель молодой - 3,99 злотых (35,91 гривен)
- Морковь - 5,49 злотых (49,41 гривен)
- Огурцы - 6,99 злотых (62,91 гривен)
- Чеснок молодой - 3 злотых (27 гривен)
- Перец красный - 17,99 злотых (161,91 гривен)
Цены в Украине
- Помидоры - 53 гривны
- Картофель молодой - 17 гривен
- Морковь - 35 гривен
- Огурцы - 23,4 гривны
- Чеснок молодой - 149 гривен
- Перец красный - 90 гривен
Какие цены на фрукты в Польше
Фрукты, как и овощи, пользуются большим спросом у польского населения. Цены на них тоже достаточно демократичны. Хотя некоторые позиции и дороже, чем в Украине.
- Бананы - 8,99 злотых за килограмм (80,91 гривен)
- Мандаринки - 9,99 злотых за килограмм (89,91 гривен)
- Апельсин - 5,48 злотых за килограмм (49,32 гривен)
- Арбуз - 6,99 злотых за килограмм (62,91 гривен)
- Виноград - 9,99 злотых за килограмм (89,91 гривен)
- Яблоки - 3,49 злотых за килограмм (31,41 гривен)
- Ананас - 9,99 злотых за штуку (89,91 гривен)
- Авокадо - 3,90 злотых за штуку (32 гривны)
Цены в Украине
- Мандаринки - 109 гривен за килограмм
- Апельсин - 52 гривны за килограмм
- Арбуз - 24 гривны за килограмм
- Виноград - 84 гривны за килограмм
- Яблоки - 33 гривны за килограмм
- Ананас - 119 гривен за штуку
- Авокадо - 33 гривны за штуку
А что с ценами на молочку?
Что касается цен на молочные продукты в Польше, их стоимость может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Прежде всего, цены могут зависеть от типа продукта (молоко, йогурт, творог, сливки и т.п.). Вторым фактором является марка или производитель продукта, поскольку разные бренды могут иметь разные ценовые политики.
- Actimel (8 штук) - 7,98 злотых (71,82 гривен)
- Молоко - 3,39 злотых (30,51 гривен)
- Activia - 4,68 злотых (42,12 гривен)
- Масло - 7,49 злотых (67,41 гривен)
- Каша гречневая питьевая - 3,99 злотых (35,91 гривен)
Цены в Украине
- Actimel (8 штук) - 168 гривен
- Молоко - 42 гривны
- Активиа - 63 гривны
- Масло - 74 гривны
- Каша гречневая питьевая - 23 гривны
И в заключение - едва ли не основное.
В социальных сетях часто разгоняют видео о неправдоподобно низких ценах на масло и яйца в Польше. Так ли это действительно? Нет! Обычное подсолнечное масло в Польше стоит в среднем 9,99 злотых (89,91 гривны). А яйца в польских магазинах можно вообще назвать "золотыми". Цена на них составляет около 10,99 злотых (98,91 гривен).
В то же время в украинских магазинах подсолнечное масло (850-милилитровую бутылку) легко можно купить за 52-70 гривен.
Поэтому, как видим, цена на растительное масло в Украине и Польше не слишком отличается.
А вот яйца в наших маркетах иногда стоят почти вдвое дешевле, чем в польских. За 49-68 гривен в Украине можно легко купить десяток яиц.
Добавим, что для сравнения мы выбирали не самые дорогие, но и самые дешевые продукты. Конечно, как и в украинских, в польских супермаркетах часто проводятся различные акции, позволяющие получить скидку на продукты питания. К примеру, поляки могут урвать литр молока не за 10 злотых, а за 8, что является очень выгодным предложением для покупателей. То же - и в Украине.
Но общая картина с ценами на продукты в Польше и Украине, как видим, отнюдь не шокирующая, которой нам часто хотят показать ее блоггеры и "зрадофилы".
Смотрите видео с ценами в одном из самых популярных супермаркетов Польши на Facebook-странице Styler.
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