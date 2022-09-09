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Як цукор впливає на організм: вся правда про його користь і шкоду

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П'ятниця 09 вересня 2022 17:41
Як цукор впливає на організм: вся правда про його користь і шкоду Фото: Лікар розкрив всю правду про шкоду і користь цукру (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Без цукру багато людей просто не уявляють своє життя. Він використовується в приготуванні страв, додається в напої та випічку. А ще вони є в продуктах харчування, які ми регулярно купуємо в супермаркетах.

Для чого цукор потрібен організму і чим він шкідливий для здоров'я, розповіли фахівці в Doc.ua.

Цукор - це з'єднання фруктози та глюкози, які створюють сахарозу. Коричневий цукор - це той же звичайний білий, але з додаванням патоки, яка додає відтінок і присмак.

Сахароза в травному тракті швидко починає впливати на тканини та органи, а при попаданні в кровоносну систему вона швидко розноситься по всьому тілу. Сахароза отримує доступ до клітин і стає джерелом енергії.

Для організму людини більш важлива глюкоза - майже 80% витрат нашої енергії відбувається завдяки їй.

Хороший і шкідливий цукор

Дієтологи умовно ділять цукор на дві категорії - хороший і шкідливий. Хороший - це фруктоза і лактоза, які ми отримуємо з молока і молочних продуктів. З цих продуктів людина отримує максимально корисний цукор, який не оброблений. А разом з ним - багато корисних речовин.

А ось звичайний цукор в піску або рафінаді, який ми купуємо в магазині - вважається шкідливим. Такий цукор також міститься в соках, газованій воді, солодощах, оброблених продуктах.

Користь цукру

Фруктоза має здатність розщеплюватися в клітинах на прості вуглеводи, які створюють молекули жирів. Це теж запаси енергії, але більш складні. Для їх активації в організмі повинна пройти цілий ланцюжок хімічних процесів.

Глюкоза потрібна для правильного функціонування печінки - вона допомагає нейтралізувати токсини. А ще саме ця складова цукру бере участь у виробленні серотоніну - гормону, який відповідає на гарний настрій і стабільний емоційний стан.

Шкода цукру

Викид дофаміну і звикання. Цукор провокує надмірне виробництво дофаміну. І цей процес схожий на дію наркотиків. Різкий стрибок глюкози в мозку викликає потребу в додатковій дозі, при чому цей заклик мозок не відрізняє від реального голоду.

Активізуються бета-ендорфінові рецептори та вироблення дофаміну. Цукор сприяє почуттю комфорту, захищеності та розслаблення. Ця реакція організму з'являється ще в дитинстві - через звикання до натурального цукру з молока матері.

Що дуже небезпечно: постійно провокуючи викид ендорфінів солодощами, ми доводимо організм до того, що він перестає відтворювати їх самостійно. А це загрожує перепадами настрою, дратівливістю, агресивністю - симптоми з'являються майже відразу ж, як тільки організму починає не вистачати цукру для вироблення ендорфінів.

Впливає на органи. Цукор негативно впливає на життєво важливі органи людини - вимиває вітаміни групи B, порушує баланс фосфору і кальцію, виникають проблеми з серцем, нирками, підшлунковою залозою та іншими органами. Стійкість імунітету теж залежить від рівня цукру в крові.

Запальний процес. Цукор є причиною багатьох запальних процесів в організмі. Якщо у вас часті головні болі, недолік енергії, поганий сон, висипання на обличчі, жирний блиск шкіри й проблеми з волоссям - спробуйте виключити або хоча б зменшити кількість цукру в раціоні.

Забирає енергію. Здається, що шоколадка або батончик допоможуть протриматися до обіду, вгамують голод і додадуть сили. Але насправді, цей приплив сил тимчасовий. Через цукор виникає нестача вітаміну В1, а це не дозволяє засвоюватися їжі. А значить організм не отримає потрібну дозу поживних речовин.

Зайва вага. Надмірне вживання цукру стає причиною появи зайвої ваги. Ми стимулюємо організм солодким, цукор відкладається в печінці у формі глікогену - запасного джерела енергії. Синтезувати в глікоген весь обсяг цукру, який людина вживає щодня, неможливо. Тому він починає трансформуватися в жири.

Швидше за все цей процес стає помітний на животі, стегнах і щоках. Прискорити цей процес може вживання не просто цукру, а в поєднанні з жирами - тортики, булочки, печиво.

Порція цукру і жиру швидко перетворюється в зайві сантиметри. І швидкі вуглеводи різко підвищують рівень цукру в крові, провокуючи сильний викид інсуліну, а він - перетворює отримані калорії в жир.

Старіння шкіри. Цукор допомагає прискорити процес старіння шкіри - надлишок цукру прикріплюється до білків в кровотоку та створює шкідливі молекули (AGE). Ці молекули старять вашу шкіру, вони пошкоджують колаген і еластин - білкові волокна, які допомагають зберігати шкіру пружною і молодою.

Псує зуби. Всі, напевно, з дитинства, закочували очі від слів батьків, що цукор псує зуби. Але батьки мають рацію - цукор дійсно руйнує зуби. І бактерії, які викликають карієс, люблять солодке. А залишки солодкого застряють в ваших зубах.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог розкрила важливі секрети схуднення після 40 років.

А ще розповідали про те, який гормон заважає прибрати живіт і схуднути.

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