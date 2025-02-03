Сколько нужно тренироваться, чтобы сжечь пачку чипсов? Правда, о которой мало кто знает

Знакомо ли вам ощущение, когда вы употребили что-то калорийное, а потом хотите "отработать" вкусности в зале? Стоит ли это делать?

Ответ на этот вопрос предоставляет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Действительно ли нужно "отрабатывать" еду?

Открываете большую 120-граммовую пачку чипсов? Знайте, что он содержит около 600 калорий. Звучит не страшно, но чтобы сжечь эту энергию, вам придется, например, пробежать 9 километров, заниматься йогой 120 минут или гулять 2 часа быстрым шагом. Стоит ли это делать? Мандзяк уверяет: нет.

Идея сжигать потребленные калории тренировками выглядит логичной, но на самом деле это не работает так, как кажется.

Компенсаторная "отработка" еды - один из симптомов булимии. Люди, страдающие этим расстройством, после переедания пытаются компенсировать потребленное чрезмерными тренировками, рвотой или приемом слабительных средств. Это опасная ловушка, в которую не стоит попадать.

Чрезмерные физические нагрузки - не выход. Тренировки должны быть дозированными. Если пытаться "отрабатывать" каждый кусочек еды, можно довести себя до истощения и получить серьезные проблемы со здоровьем.

Куда деваются калории, если вы не бегаете марафоны?

Оказывается, большинство калорий вы сжигаете даже без тренировок!

Вот интересные факты.

Организм тратит энергию постоянно. Даже если вы просто лежите на диване, ваше сердце, легкие, мозг и все органы работают, а это уже сотни сожженных калорий.

Сердце и почки вместе потребляют около 240 калорий в сутки.

Мозг - настоящий энергетический монстр! Он "съедает" около 350 калорий в день.

Даже в состоянии покоя организм сжигает примерно 600 калорий за ночь.

Любое движение - это уже расход энергии. Даже хождение по квартире или поездка на работу сжигают значительную часть ежедневных калорий.

Кстати, даже у спортсменов тренировки составляют всего 10% их суточных затрат энергии. То есть даже самые активные фитнес-гуру не компенсируют тренировками все, что съедают.

Вместо того чтобы "отрабатывать" еду, стоит разумно подходить к питанию. Ешьте столько, сколько нужно вашему организму, и тренируйтесь для здоровья, силы и хорошего самочувствия.

Тренировки нужны для развития мышц, выносливости и улучшения физических качеств.

Сожженные калории - это приятный бонус, но не основная цель занятий спортом.

Контролируйте рацион - важнее не "сжечь", а не переедать.