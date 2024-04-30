Кабмин обновил выплаты военным: кто и сколько получит

Кабинет министров Украины обновил выплаты военнослужащим. Составляющие денежного довольствия зависят от должности, звания, условий службы, научных степеней и званий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Военнослужащий, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного обеспечения, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.

Единовременная денежная помощь при заключении контракта:

рядовой состав - 24 224 гривен;

сержантский и старшинский состав - 27 252 гривен;

офицерский состав - 30 280 гривен.

Выплата раненым, которые не могут исполнять обязанности - 20 100 гривен.

Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров - 15 000 - 30 000 гривен.

Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) - 2 350 гривен.

Размер выплаты в случае плена или пропажи без вести - 100 000 гривен.

Выплаты за уничтоженную технику врага: