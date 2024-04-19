Какие выплаты у пенсионеров, у которых нет страхового стажа

Пенсионеры от 65 лет, не имеющие страхового стажа, имеют право на получение альтернативной помощи от государства. Так называемая "социальная пенсия" выплачивается также тем, кому исполнилось 63 года, но их страхового стажа недостаточно (неполный страховой стаж) для оформления полноценной пенсии.

Что это за выплаты и как их можно оформить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Дія.

Размер выплат

Временная помощь пенсионерам, не имеющим страхового стажа или его недостаточно, составляет 2361 гривну.

К такому виду выплат могут также начисляться надбавки.

Для лиц от 70 до 74 года - 300 гривен

Для лиц от 75 до 79 лет - 456 гривен

Для лиц свыше 80 лет - дополнительно 570 гривен

Как подать документы на эти выплаты

Для получения социальных выплат необходимо обратиться в местный центр социальной защиты и предоставить пакет документов, в который входит:

Заявление, заполненное по установленной форме Министерства социальной политики

Паспорт гражданина Украины

Идентификационный код

Справка о трудовом стаже, выданная органами Пенсионного фонда

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев для всех членов семьи подается вместе с документами о доходах.

Копия решения о назначении опекуна (при недееспособности лица)

Сведения о составе семьи, который включается в декларацию о доходах и имущественном состоянии

Когда могут отказать в выплатах

1. Если лицо работает или имеет другой доходный вид деятельности

2. В собственности лица или его семьи есть вторая квартира или дом, если общая площадь жилья превышает 21 кв.м на члена семьи плюс 10,5 кв. м для семьи в целом, наличие более одного автомобиля или другого транспортного средства

3. Обследование показало наличие недекларируемых источников дохода (например, сдача в аренду недвижимости, нелегальная работа, доход от содержания животных, использование сельскохозяйственной техники)

4. Среднемесячный доход на человека в семье за последние полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц

5. Лицо или члены его семьи покупали большие активы или осуществляли значительные расходы в течение 12 месяцев до подачи заявления.

6. Лицо получает пенсию или государственную социальную помощь по законам, уже предусматривающим такие выплаты