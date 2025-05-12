Сколько соли можно есть в день? Нормы для взрослых и детей, о которых вы не знали

Чрезмерное употребление соли, основным компонентом которой является натрий, является одной из главных причин повышения кровяного давления, что значительно увеличивает риск сердечных приступов и инсультов. К сожалению, статистика свидетельствует, что значительная часть украинцев потребляет соли больше, чем рекомендовано.

Натрий необходим организму в небольших количествах для поддержания водно-солевого баланса и нормального функционирования клеток, мышц и нервов. Однако, современный рацион, богатый на переработанные и готовые продукты, часто приводит к избыточному потреблению натрия без осознания этого.

Какие нормы потребления соли

Первым шагом к уменьшению потребления соли является понимание индивидуальной суточной нормы. Общие рекомендации таковы:

Взрослые и подростки от 14 лет: не более 5 г соли в день.

Дети 9-13 лет: до 4 г в день.

Дети 4-8 лет: до 3 г в день.

Дети 1-3 лет: до 2 г в день. Для более точной рекомендации стоит проконсультироваться с врачом.

Где скрывается соль?

Важно понимать, что большинство соли поступает не из солонки на столе, а из скрытых источников в продуктах. К таким "соленым ловушкам" относятся:

Переработанное мясо: колбасы, сосиски, деликатесы.

Соусы, заправки, готовые приправы.

Продукты быстрого приготовления: лапша, супы в пакетах.

Даже продукты, которые не кажутся солеными, как хлеб, могут содержать значительное количество соли.

Как уменьшить потребление соли

Внимательно читайте этикетки

При выборе продуктов обращайте внимание на содержание натрия. Низким считается содержание до 0,3 г соли (или 0,12 г натрия) на 100 г продукта. Ищите маркировку "с низким содержанием соли" или "без добавления соли".

Выбирайте полезные альтернативы

Заменяйте соленые снеки (чипсы, соленые орешки) на несоленые варианты, фрукты или овощи. Отдавайте предпочтение свежему мясу, птице, рыбе вместо полуфабрикатов. Выбирайте свежие, замороженные без соуса или консервированные овощи с пониженным содержанием натрия.

Готовьте дома

Домашнее приготовление дает полный контроль над количеством соли. Используйте меньше соли во время приготовления, экспериментируйте с травами и специями (чеснок, имбирь, перец) для усиления вкуса. Если используете консервированные продукты, промывайте их перед употреблением.

Будьте осмотрительны вне дома

В ресторанах и кафе не стесняйтесь спрашивать о содержании натрия в блюдах и просить готовить без добавления соли. Соусы и заправки лучше заказывать отдельно или отказываться от них.

Увеличьте потребление калия

Продукты, богатые калием, помогают нейтрализовать негативное влияние натрия и способствуют снижению кровяного давления. Добавьте в рацион бананы, картофель, фасоль, шпинат, молочные продукты.