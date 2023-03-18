Сколько сала можно есть в день, чтобы не набрать вес: нутрициолог раскрыла правду

Сало - это идеальный продукт украинской кухни. Оно быстро утоляет голод и его не нужно предварительно готовить. Однако его нужно есть в правильном количестве.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
По словам эксперта, от сала отказываться не стоит, ведь в нем:
Также неоспоримым плюсом употребления сала считается его польза для кожи. Кожа становится более упругой и эластичной.
Нутрициолог говорит, что можно потреблять 10-15 граммов в сутки, но не более 100 граммов в неделю.
К тому же не стоит забывать, что сало - это жир, даже если в нем есть прослойка мяса. Поэтому чрезмерное количество потребления может спровоцировать расстройство здоровья.
Дело в том, что при высокой калорийности продукта может произойти нежелательный набор избыточного веса. Если вы не планируете активно заниматься спортом - не употребляйте слишком много сала, поскольку полученные калории неизбежно скажутся на вашей талии.
Кроме того, сало необходимо хранить в холодильнике и есть слегка засоленное. Если оно получило желтоватый оттенок и специфический запах - значит оно окислилось и есть его уже нельзя.
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