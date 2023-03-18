Сколько сала можно есть в день, чтобы не набрать вес: нутрициолог раскрыла правду

Польза сала

По словам эксперта, от сала отказываться не стоит, ведь в нем:

скапливаются витамины группы B, А, Е, D, селен и жирные кислоты;

содержится арахидоновая кислота, которая улучшает работу сердца, почек и снижает уровень "плохого" холестерина;

также содержится лецитин, который делает сосуды более эластичными и укрепляет их;

дает энергетический заряд и ощущение сытости. Именно поэтому люди в древние времена очень часто употребляли его утром и шли работать. Кроме того, если его есть с утра, то оно оказывает желчегонный эффект.

Также неоспоримым плюсом употребления сала считается его польза для кожи. Кожа становится более упругой и эластичной.

Суточная норма

Нутрициолог говорит, что можно потреблять 10-15 граммов в сутки, но не более 100 граммов в неделю.

К тому же не стоит забывать, что сало - это жир, даже если в нем есть прослойка мяса. Поэтому чрезмерное количество потребления может спровоцировать расстройство здоровья.

Дело в том, что при высокой калорийности продукта может произойти нежелательный набор избыточного веса. Если вы не планируете активно заниматься спортом - не употребляйте слишком много сала, поскольку полученные калории неизбежно скажутся на вашей талии.

Кроме того, сало необходимо хранить в холодильнике и есть слегка засоленное. Если оно получило желтоватый оттенок и специфический запах - значит оно окислилось и есть его уже нельзя.