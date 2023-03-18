Скільки сала можна їсти на день, щоб не набрати вагу: нутриціолог розкрила правду

Сало - це ідеальний продукт української кухні. Воно швидко втамовує голод і його не потрібно попередньо готувати. Однак, його потрібно їсти у правильній кількості.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
За словами експерта, від сала відмовлятись не варто, адже в ньому:
Також незаперечним плюсом вживання сала вважається його користь для шкіри. Вона стає більш пружною та еластичною.
Нутриціолог каже, що можна споживати 10-15 грам на добу, але не більше 100 грамів на тиждень.
До того ж не варто забувати, що сало - це жир, навіть якщо в ньому є прошарок м‘яса. Тому надмірна кількість споживання може спровокувати розлади здоров‘я.
Річ у тім, що при високій калорійності продукту може статися небажаний набір зайвої ваги. Якщо ви не плануєте активно займатися спортом - не вживайте забагато сала, оскільки отримані калорії неминуче позначаться на вашій талії.
Окрім того, сало необхідно зберігати в холодильнику та їсти злегка засолене. Якщо воно дістало жовтуватий відтінок та специфічний запах - значить воно окислилось і їсти його уже не можна.
Раніше ми повідомляли, кому категорично заборонено їсти сало.
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