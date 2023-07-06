Вот почему мужчина не дарит женщине цветы и подарки: список самых частых причин

И хотя почти каждая женщина хотя бы раз говорила в своей жизни о том, что ей не нужны ни цветы, ни подарки, каждая из них задумывалась - а почему он ничего не дарит.

Женщина хочет получать от мужчины знаки внимания, в список которых входят подарки и цветы. И тут не о меркантильности и "мужчина должен", а о значимости таких знаков внимания на более глубоком уровне.

Почему речь не о меркантильности

В древние времена у пар было все просто - выбрал жену, отвел в пещеру, там она готовит и воспитывает детей. А он носит мамонта и, если еще и романтик - принесет землянику из лесу или цветочек. Еще мужчины защищали и оберегали.

А суть современных подарков и цветов - не в их стоимости, шикарности и так далее. Это могут быть обычные ромашки и мелкие милые сувениры. Смысл таких знаков внимания - мужчина показывает женщине, что она важна для него, ценна, он о ней думает, когда не рядом и искренне хочет ее порадовать и увидеть ее улыбку.

В современном мире существует и другой фактор - женщины хорошо помнят не подаренные букеты. И действительно, цветы, походы в рестораны, путешествия, духи, сумочки и украшения, свежая клубника зимой или сертификат в СПА - чем больше знаков внимания проявляет мужчина, тем выше он поднимается в ее личном рейтинге. И тем самым все больше ее привлекает.

Поэтому подарки и цветы - это важные элементы отношений и четкие знаки, что мужчина дорожит женщиной, он хочет ее порадовать, она важна для него.

Так почему же мужчины не дарят цветы и подарки

Вы просто ему не нравитесь. Звучит странно, особенно, если он проводит с вами много времени. Но большинство мужчин понимает, что о женщине нужно заботиться - дарить, ухаживать, кормить.

И влюбленного мужчину просить не нужно - он сам будет искать цветы покрасивее и спрашивать, какой подарок нужен вот прямо сейчас. Потому что будут хотеть сделать приятное.

Поэтому, если мужчина не показывает свое расположение такими мелочами (поверьте, даже патологически жадный человек может выкроить деньги на одну розу), то это вопрос характеристики ваших отношений, а не о характере мужчины.

То есть, дело не в отсутствии у него специальной "цветочно-подарочной" опции или гена, а в чувствах, которые он к вам испытывает.

Завоевал за мороженое. Для мужчины, которые не хочет баловать любимую сюрпризами, общение с ней может быть просто спортом. У некоторых мужчин это характеризуется объемной фразой "соблазнить за мороженку". Они добиваются расположения девушки без особых вложений и очень сильно рады, что отношения для них так дешевы.

"Не заслужила". Мужчины с детского сада слышат слово "должен" и продолжают его слышать в школе, на работе, потом в отношениях. И рано или поздно в них назревает бунт - они отказываются отвечать требованиям женщин, с которыми сходили на пару-тройку свиданий. А добрые друзья-коллеги радостно за бокалом пива обсуждают, что женщинам "нужно только одно".

Конечно же, существуют очень прямолинейные дамы, которые с первым встреч четко говорят мужчинам, что им нужно. Ну и получается замкнутый круг - мужчины не хотят быть щедрыми, пока не почувствуют полной меры душевной близости, а девушки - не торопятся открываться, так как мужчина кажется им ненадежным и не заинтересованным.

Порой мужчины считают, что для вкладывания сил, энергии, денег женщина должна показать мужчине, что он важен и значим для нее. То есть, почему-то именно она должна завоевать его расположение, а не наоборот.

Это дорого. Достойно радовать женщину - удовольствие действительно не из дешевых. Хороший букет обойдется недешево, добавим туда ужин в ресторане - столько же, флакон духов и на такси домой. 10 таких свиданий в месяц и мужчине придется заложить на это среднестатистическую зарплату.

И многие мужчины уверены, что если нет возможности ухаживать "по-богатому", то лучше обойтись вообще без подарков. О том, что это - важные знаки внимания и методы ухаживания, они просто не задумываются.

Практичность. О горе тем дамам, у которых романтичный склад характера, и они связались с практичным парнем. Такие мужчины конвертируют цветы и духи в более важные вещи - абонемент в спортзал, удобные кроссовки, оплачивают медицинскую страховку или покупают новый кухонный комбайн. А цветы есть нельзя, поэтому они не имеют смысла.

Он не знает, что вам это нужно. Исходя из всего вышеперечисленного, есть и еще одна забавная причина - женщина ни разу не сказала, что ей это нужно. Это у наших родителей было все просто: нравится женщина, значит дарим цветы, ведем в кино, ресторан.

Современные мужчины так часто сталкиваются с фразами "я за себя сама заплачу", "нет, мне не нужен веник", что понятия не имеют, что конкретно отдельно взятая женщина считает знаком внимания - прибитую полку, подвезти утром на работу, путешествие или букет полевых ромашек. Поэтому стоит иногда говорить прямо - "я бы очень обрадовалась букету цветов от тебя".