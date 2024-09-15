6 упражнений, которые тонизируют и улучшат тело женщин после 50 лет
С возрастом женщинам нужно поддерживать тонус мышц и общую физическую форму. Естественный процесс старения организма может привести к уменьшению мышечной массы и силы. Следует включать регулярные тонизирующие упражнения после 50 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Приседайте с гантелями над головой
Это упражнение нацелено на ноги, ягодицы и плечи. Упражнение также улучшает силу и координацию.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа гантели в каждой руке на высоте плеч.
Присядьте, держа спину ровной. Затем встаньте и поднимите руки над головой.
Приседания с гантелями над головой (фото: eatthis.com)
Подъем гантель на мяче
Это упражнение задействует грудь, трицепсы и мышцы пресса, способствуя укреплению и стабильности верхней части тела.
Лягте на стабилизированный мяч, опираясь на верхнюю часть спины, а ноги должны крепко стоять на земле.
Держите гантели в каждой руке на уровне груди, ладони смотрят вперед.
Поднимайте гантели, пока руки не будут полностью вытянуты.
Опустите руки в исходное положение и повторите.
Подъем гантелей на мяче (фото: eatthis.com)
Крутите педали
Это упражнение укрепляет мышцы живота, способствуя подтянутому и очерченному среднему отделу.
Лягте на спину, заведите руки за голову и поднимите ноги.
Подтяните одно колено к груди, одновременно поворачивая туловище, чтобы подтянуть противоположный локоть к колену.
Изменяйте стороны, крутя педали.
Крутите педали (фото: eatthis.com)
Step up
Встаньте перед лавкой или ступенькой, держа по гантели в каждой руке.
Сделайте шаг одной ногой на скамейку. После этого делайте шаг назад той же ногой и повторите другой ногой.
Step up (фото: eatthis.com)
Подъем тела
Это упражнение укрепляет трицепсы и плечи, улучшая четкость плеча.
Сядьте на край скамейки или стула, взявшись руками за край возле бедер.
Опустите тело до земли, согнув локти. Далее вернитесь в исходное положение и повторите.
Подъем тела (фото: eatthis.com)
Сгибание гантелей
Это упражнение задействует бицепсы, способствуя укреплению рук и тонусу.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа по гантели в каждой руке ладонями вперед.
Поднимите гантели к плечам, держа локти близко к туловищу.
Опустите гантели назад и повторите.
Подъем гантелей (фото: eatthis.com)
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