6 упражнений, которые тонизируют и улучшат тело женщин после 50 лет

С возрастом женщинам нужно поддерживать тонус мышц и общую физическую форму. Естественный процесс старения организма может привести к уменьшению мышечной массы и силы. Следует включать регулярные тонизирующие упражнения после 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

Приседайте с гантелями над головой

Это упражнение нацелено на ноги, ягодицы и плечи. Упражнение также улучшает силу и координацию.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа гантели в каждой руке на высоте плеч.

Присядьте, держа спину ровной. Затем встаньте и поднимите руки над головой.

Приседания с гантелями над головой (фото: eatthis.com)

Подъем гантель на мяче

Это упражнение задействует грудь, трицепсы и мышцы пресса, способствуя укреплению и стабильности верхней части тела.

Лягте на стабилизированный мяч, опираясь на верхнюю часть спины, а ноги должны крепко стоять на земле.

Держите гантели в каждой руке на уровне груди, ладони смотрят вперед.

Поднимайте гантели, пока руки не будут полностью вытянуты.

Опустите руки в исходное положение и повторите.

Подъем гантелей на мяче (фото: eatthis.com)

Крутите педали

Это упражнение укрепляет мышцы живота, способствуя подтянутому и очерченному среднему отделу.

Лягте на спину, заведите руки за голову и поднимите ноги.

Подтяните одно колено к груди, одновременно поворачивая туловище, чтобы подтянуть противоположный локоть к колену.

Изменяйте стороны, крутя педали.

Крутите педали (фото: eatthis.com)

Step up

Встаньте перед лавкой или ступенькой, держа по гантели в каждой руке.

Сделайте шаг одной ногой на скамейку. После этого делайте шаг назад той же ногой и повторите другой ногой.

Step up (фото: eatthis.com)

Подъем тела

Это упражнение укрепляет трицепсы и плечи, улучшая четкость плеча.

Сядьте на край скамейки или стула, взявшись руками за край возле бедер.

Опустите тело до земли, согнув локти. Далее вернитесь в исходное положение и повторите.

Подъем тела (фото: eatthis.com)

Сгибание гантелей

Это упражнение задействует бицепсы, способствуя укреплению рук и тонусу.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа по гантели в каждой руке ладонями вперед.

Поднимите гантели к плечам, держа локти близко к туловищу.

Опустите гантели назад и повторите.