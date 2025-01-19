Сколько раз нормально вставать в туалет за ночь? Точный ответ от врачей

Нормально ли просыпаться несколько раз за ночь, чтобы сходить в туалет? Врачи объясняют, что здоровый человек обычно имеет один полноценный непрерывный сон и не нуждается в ночных походах в клозет.

Что считается нормой?

Для большинства людей нормально вставать в туалет 0-1 раз за ночь. Это зависит от количества выпитой жидкости перед сном, общего состояния здоровья и возраста. У детей и молодых людей мочевой пузырь часто способен удерживать жидкость в течение 6-8 часов. У пожилых людей, из-за снижения тонуса мышц мочевого пузыря и гормональных изменений, единичные пробуждения могут быть более частыми.

Если же вы встаете 2-3 раза или более, это уже может быть сигналом о нарушениях в организме.

Причины частых ночных пробуждений

Чрезмерное употребление жидкости перед сном

Особенно если речь идет о напитках с мочегонным эффектом: чай, кофе, алкоголь, газированные напитки.

Проблемы с мочевыводящей системой

Это могут быть цистит, мочекаменная болезнь, гиперактивный мочевой пузырь или увеличение предстательной железы у мужчин.

Хронические заболевания

В частности, диабет, проблемы с почками или сердечно-сосудистой системой, которые вызывают повышенное образование мочи.

Нарушение режима сна и стресс.

Тревожность или бессонница могут провоцировать частые пробуждения, а чрезмерная активность нервной системы стимулирует работу мочевого пузыря.

Возрастные изменения

В старшем возрасте ночная полиурия (выделение большего количества мочи ночью) встречается чаще, однако она не должна значительно влиять на качество жизни.

Чем это грозит?

Частые пробуждения не только снижают качество сна, но и могут вызывать:

Хроническую усталость и раздражительность.

Снижение концентрации внимания и производительности.

Ухудшение общего состояния здоровья, ведь организм не успевает восстанавливаться.

Как решить проблему?

Не пейте много жидкости перед сном. Избегайте питья за 1-2 часа до того, как ложиться в постель.

Избегайте питья за 1-2 часа до того, как ложиться в постель. Избегайте мочегонных напитков. Уменьшите потребление кофе, чая, газированных напитков и алкоголя вечером.

Уменьшите потребление кофе, чая, газированных напитков и алкоголя вечером. Пересмотрите свой рацион. Ужин должен быть легким, без чрезмерного количества соленых или острых продуктов.

Ужин должен быть легким, без чрезмерного количества соленых или острых продуктов. Следите за здоровьем. Если ночные походы в туалет случаются часто, обратитесь к врачу для проверки состояния мочевыводящей системы и общего здоровья.

Если ночные походы в туалет случаются часто, обратитесь к врачу для проверки состояния мочевыводящей системы и общего здоровья. Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, чтобы стабилизировать биоритмы.

Когда обращаться к врачу?

Если ночные пробуждения случаются более чем дважды за ночь, сопровождаются болью, дискомфортом или другими симптомами (например, жаждой, отеками или повышенной усталостью), следует обратиться к урологу или терапевту.