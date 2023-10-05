Какие ювелирные изделия нельзя вернуть в магазин: это стоит знать
Покупка ювелирного изделия - событие не только приятное, но и весьма затратное. Но, к большому сожалению, даже дорогие изделия не всегда бывают должного качества. Поэтому следует знать, можно ли их вернуть в магазин.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook.
Какие изделия нельзя вернуть в магазин
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 №172 "О реализации отдельных положений Закона Украины "О защите прав потребителей", ювелирные изделия отнесены к перечню товаров надлежащего качества, что не подлежат обмену (возвращению).
Поэтому следует помнить, что ювелирные изделия должного качества вернуть в магазин нельзя.
Однако в случае ненадлежащего качества товара в течение гарантийного срока потребитель вправе предъявить претензии продавцу.
Покупатель может доказать, что ему продали некачественный товар, а именно путем проведения экспертизы по письменному заявлению к производителю.
Производитель должен организовать проведение экспертизы в течение 3 дней со дня получения заявления от потребителя. Оплатить экспертизу должен производитель.
Однако если экспертиза докажет вину потребителя, а не производственный недостаток, то покупатель возвращает средства за экспертизу.
Что должно содержаться на ювелирных изделиях
В соответствии с Правилами торговли драгоценными металлами и камнями, при продаже должен бить товарный ярлык, прикрепленный металлической пломбой, на котором указана следующая информация:
- наименование или товарный знак предприятия-производителя
- наименование изделия или его шифр
- наименование сплава металла и его проба
- масса изделия
- номер (размер) кольца или браслета
- наименование камня и его масса
Если гарантийный срок не установлен, а на товаре указан срок службы товара, и в этот период обнаружился дефект, то изготовитель также должен его устранить бесплатно. Срок службы ювелирных изделий во многих случаях не указывается изготовителями, тогда он должен не превышать 10 лет.
Важно, что в случае нарушения прав потребителя, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы.
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