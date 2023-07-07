Киевляне будут по-новому получать платежки за коммуналку: какие изменения вводят
Жители Киева могут отказаться от получения бумажных квитанций за коммунальные услуги. Вместо них можно использовать электронные версии.
Об этом сообщает сайт Центра коммунального сервиса.
Зачем переходить на электронные квитанции
Одним из главных преимуществ онлайн-квитанций является то, что они быстрее поступают к потребителю через электронные сервисы:
- личный кабинет потребителя
- мобильное приложение "Коммуналка"
- сайты исполнителей жилищно-коммунальных услуг и другие платформы
Кроме того, такой вариант квитанций является предпочтительным с точки зрения сохранения ресурсов окружающей среды.
Также оплатить счет за потребленные жилищно-коммунальные услуги в электронном виде можно онлайн где угодно и в любое время.
Когда начинает действовать нововведение
Киевляне могут воспользоваться новой опцией уже с 10 июля 2023 года.
Оплачивать счета за потребленные услуги можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.
Если потребитель не отказался от бумажных счетов, то они и дальше будут поступать.
Как отказаться от бумажных платежек
В личном кабинете потребителя будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. В них необходимо выбрать адрес, по которому вы хотите отказаться от бумажного счета.
Если у вас есть несколько объектов и вы хотите отказаться от бумажных счетов-сообщений по всем адресам, нужно нажать кнопку "Отказаться для всех объектов".
Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов-сообщений по выбранному объекту, нужно нажать кнопку "Перейти к настройкам" и выбрать объект, по которому потребитель не желает получать бумажные счета.
После этого на электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.
Инфографика: cks.com.ua
Следует добавить, что потребитель может заказать дубликат счета. Он выглядит так же, как бумажный, и при необходимости потребитель сможет его распечатать. Сделать заказ можно по ссылке.
Раньше мы рассказывали, кто из украинцев может платить за коммуналку на половину меньше.
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