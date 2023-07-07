Киевляне будут по-новому получать платежки за коммуналку: какие изменения вводят

Жители Киева могут отказаться от получения бумажных квитанций за коммунальные услуги. Вместо них можно использовать электронные версии.

Зачем переходить на электронные квитанции

Одним из главных преимуществ онлайн-квитанций является то, что они быстрее поступают к потребителю через электронные сервисы:

личный кабинет потребителя

мобильное приложение "Коммуналка"

сайты исполнителей жилищно-коммунальных услуг и другие платформы

Кроме того, такой вариант квитанций является предпочтительным с точки зрения сохранения ресурсов окружающей среды.

Также оплатить счет за потребленные жилищно-коммунальные услуги в электронном виде можно онлайн где угодно и в любое время.

Когда начинает действовать нововведение

Киевляне могут воспользоваться новой опцией уже с 10 июля 2023 года.

Оплачивать счета за потребленные услуги можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.

Если потребитель не отказался от бумажных счетов, то они и дальше будут поступать.

Как отказаться от бумажных платежек

В личном кабинете потребителя будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. В них необходимо выбрать адрес, по которому вы хотите отказаться от бумажного счета.

Если у вас есть несколько объектов и вы хотите отказаться от бумажных счетов-сообщений по всем адресам, нужно нажать кнопку "Отказаться для всех объектов".

Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов-сообщений по выбранному объекту, нужно нажать кнопку "Перейти к настройкам" и выбрать объект, по которому потребитель не желает получать бумажные счета.

После этого на электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.

Инфографика: cks.com.ua

Следует добавить, что потребитель может заказать дубликат счета. Он выглядит так же, как бумажный, и при необходимости потребитель сможет его распечатать. Сделать заказ можно по ссылке.