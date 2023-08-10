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Как узнать сумму компенсации за уничтоженное жилье во время войны

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Четверг 10 августа 2023 10:02
Как узнать сумму компенсации за уничтоженное жилье во время войны Как быстро посчитать суммку компенсации за утраченное жилье (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 1 августа начали принимать заявки от собственников полностью разрушенной в результате боевых действий недвижимости. Граждане Украины, которые лишились жилья из-за войны, могут получить жилищный сертификат для покупки нового дома или квартиры.

Как посчитать размер компенсации, который будет указываться в сертификате и что нужно для получения сертификата - читайте ниже.

Как посчитать размер компенсации за жилье

Волонтерский проект "Поверни своє" запустил очень удобный калькулятор для собственников разрушенного жилья. На сайте необходимо ввести параметры, и калькулятор сам выдаст вам сумму компенсации, которую вы можете получить.

Как им воспользоваться:

Сначала вам нужно выбрать тип разрушенной недвижимости - квартира или частный дом.

Далее нужно указать основные параметры недвижимости:

Регион, площадь жилья, период строительства, количество комнат

И последний шаг - ознакомиться с расчетом суммы компенсации.

Авторы проекта рассказали, что в основу онлайн-калькулятора были заложены 2 формулы с установленными нормативами, показателями и коэффициентами.

В ближайшее время с ними будут работать компенсационные комиссии на местах, определяя размер компенсации для жилищных сертификатов.

Как узнать сумму компенсации за уничтоженное жилье во время войны

Скриншот

Что нужно для получения жилищного сертификата через "Дію":

  • быть единственным собственником жилья.
  • зарегистрировать имущество в Госреестре прав (ГРРП), если оно не зарегистрировано.
  • иметь недвижимость на подконтрольной Украине территории.
  • сообщить о поврежденном имуществе в "Дії".
  • подать заявление о "єВідновленні" в приложении.

После этого специальная комиссия осмотрит объект и определит сумму компенсации. Далее будет выдан сертификат для покупки жилья, с которым следует обратиться в ЦНАП или к нотариусу и отказаться от прав на разрушенное жилье. Уничтоженная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности.

Кстати, ранее мы писали о том, что у владельцев карт "еВідновлення" возникли проблемы с оплатой услуг.

А также мы рассказывали о том, кто может воспользоваться льготами на жилье по программе "еОселя".

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