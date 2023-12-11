Пенсионерам и не только: кому продлят выплаты для переселенцев

Министерство социальной политики предлагает продлить выплату компенсации за проживание внутренне перемещенным лицам: пенсионерам, лицам с инвалидностью, детям-сиротам и безработным (при определенных условиях).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Проектом акта предлагается:

- продлить выплату пособия внутренне перемещенным лицам еще на один 6-месячный период, исходя из следующих условий:

1) внутренне перемещенным лицам из числа пенсионеров;

2) лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и детям с инвалидностью;

3) детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

- продлить выплату пособия внутренне перемещенным лицам еще на один 6 месячный период неработающим трудоспособным лицам, способствовавшим своей экономической независимости (стали на учет в центр занятости, трудоустроились, оформили услугу по уходу за ребенком "муниципальная няня" и т.п.).

"Государственная социальная помощь малоимущим семьям будет обеспечивать поддержку внутренне перемещенных лиц, выплата которым будет прекращена с 1 февраля 2024 года", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Новые правила

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Правительство решило, что для всех внутренне перемещенных получающих помощь с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев - до конца января 2024 года.