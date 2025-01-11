Сколько нужно спать детям, чтобы хорошо учиться и быть здоровыми

Рекомендации по продолжительности сна:

Новорожденные (0-3 месяца): 14-17 часов в сутки.

Младенцы (4-11 месяцев): 12-15 часов в сутки.

Малыши (1-2 года): 11-14 часов в сутки.

Дошкольники (3-5 лет): 10-13 часов в сутки.

Младшие школьники (6-12 лет): 9-12 часов в сутки.

Подростки (13-18 лет): 8-10 часов в сутки.

Как недостаточный сон влияет на детей:

Ухудшение успеваемости

Без достаточного количества сна дети становятся менее внимательными, им труднее концентрироваться, запоминать новую информацию и выполнять задания.

Слабый иммунитет

Во время сна организм восстанавливается, и его защитные силы укрепляются. Недосыпание делает детей более уязвимыми к болезням.

Эмоциональная нестабильность

Недостаток сна может вызвать раздражительность, повышенную тревожность и даже депрессию у детей.

Проблемы с физическим развитием

У детей, которые мало спят, могут возникать трудности с ростом и развитием, ведь гормон роста вырабатывается преимущественно во время сна.

Как обеспечить ребенку качественный сон

Придерживайтесь режима

Установите постоянное время для сна и пробуждения, даже в выходные дни.

Создайте комфортную среду

Темная, тихая комната с удобной постелью - идеальное место для отдыха.

Избегайте гаджетов перед сном

Синий свет от экранов может подавлять выработку мелатонина - гормона сна.

Физическая активность

Регулярные прогулки и спорт помогают ребенку быстрее засыпать и лучше спать.

Следите за питанием

Избегайте тяжелой пищи и напитков с кофеином во второй половине дня.

Обеспечение достаточного количества сна - это инвестиция в здоровье и будущее ребенка. Качественный сон помогает детям быть активными, любознательными и успешными как в учебе, так и в жизни в целом.