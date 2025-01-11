Сколько нужно спать детям, чтобы хорошо учиться и быть здоровыми

Сон - это ключевой фактор для физического, умственного и эмоционального развития детей. Недавние исследования показали, что количество и качество сна напрямую влияют на успеваемость в учебе и общее самочувствие ребенка.
Так сколько же времени нужно спать детям разного возраста, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CDC.
Новорожденные (0-3 месяца): 14-17 часов в сутки.
Младенцы (4-11 месяцев): 12-15 часов в сутки.
Малыши (1-2 года): 11-14 часов в сутки.
Дошкольники (3-5 лет): 10-13 часов в сутки.
Младшие школьники (6-12 лет): 9-12 часов в сутки.
Подростки (13-18 лет): 8-10 часов в сутки.
Ухудшение успеваемости
Без достаточного количества сна дети становятся менее внимательными, им труднее концентрироваться, запоминать новую информацию и выполнять задания.
Слабый иммунитет
Во время сна организм восстанавливается, и его защитные силы укрепляются. Недосыпание делает детей более уязвимыми к болезням.
Эмоциональная нестабильность
Недостаток сна может вызвать раздражительность, повышенную тревожность и даже депрессию у детей.
Проблемы с физическим развитием
У детей, которые мало спят, могут возникать трудности с ростом и развитием, ведь гормон роста вырабатывается преимущественно во время сна.
Придерживайтесь режима
Установите постоянное время для сна и пробуждения, даже в выходные дни.
Создайте комфортную среду
Темная, тихая комната с удобной постелью - идеальное место для отдыха.
Избегайте гаджетов перед сном
Синий свет от экранов может подавлять выработку мелатонина - гормона сна.
Физическая активность
Регулярные прогулки и спорт помогают ребенку быстрее засыпать и лучше спать.
Следите за питанием
Избегайте тяжелой пищи и напитков с кофеином во второй половине дня.
Обеспечение достаточного количества сна - это инвестиция в здоровье и будущее ребенка. Качественный сон помогает детям быть активными, любознательными и успешными как в учебе, так и в жизни в целом.
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