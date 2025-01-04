Названа фундаментальная причина, почему некоторым людям нужно гораздо меньше спать

Есть несколько причин, почему некоторым людям может потребоваться спать намного меньше рекомендованных средних семи-девяти часов в сутки.

О фундаментальной причине, почему некоторым нужно меньше сна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Генетика

Одной из важнейших причин является генетика. У некоторых людей есть генетические отклонения, которые позволяют им нормально функционировать при меньшем количестве сна. Исследования обнаружили определенные гены, такие как DEC2, которые связаны с пониженной потребностью во сне. Эти люди могут чувствовать себя отдохнувшими и бодрыми только после 4-6 часов сна, тогда как другим может потребоваться больше времени для восстановления.

Адаптация и стиль жизни

Также важную роль играет образ жизни и адаптация. Некоторые люди могут научить свое тело функционировать, используя меньше сна из-за работы или личных потребностей. Например, работники профессий, которые требуют длинных часов или ночных смен, могут адаптироваться к более короткому режиму сна, хотя это не всегда полезно в долгосрочной перспективе.

Психическое здоровье и стресс

Психическое здоровье также может влиять на необходимое человеку количество сна. В некоторых случаях стресс или тревога могут привести к снижению потребности во сне, поскольку организм может находиться в постоянном состоянии настороженности. Однако это может быть контрпродуктивным, поскольку отсутствие полноценного сна может усугубить проблемы с психическим здоровьем.

Несколько полезных привычек, которые помогут улучшить сон: