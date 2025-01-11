Скільки потрібно спати дітям, щоб гарно вчитися та бути здоровими

Рекомендації щодо тривалості сну:

Новонароджені (0-3 місяці): 14-17 годин на добу.

Немовлята (4-11 місяців): 12-15 годин на добу.

Малюки (1-2 роки): 11-14 годин на добу.

Дошкільнята (3-5 років): 10-13 годин на добу.

Молодші школярі (6-12 років): 9-12 годин на добу.

Підлітки (13-18 років): 8-10 годин на добу.

Як недостатній сон впливає на дітей:

Погіршення успішності

Без достатньої кількості сну діти стають менш уважними, їм важче концентруватися, запам'ятовувати нову інформацію та виконувати завдання.

Слабкий імунітет

Під час сну організм відновлюється, і його захисні сили зміцнюються. Недосипання робить дітей більш уразливими до хвороб.

Емоційна нестабільність

Недолік сну може викликати дратівливість, підвищену тривожність і навіть депресію у дітей.

Проблеми з фізичним розвитком

У дітей, які мало сплять, можуть виникати труднощі з ростом і розвитком, адже гормон росту виробляється переважно під час сну.

Як забезпечити дитині якісний сон

Дотримуйтеся режиму

Встановіть постійний час для сну і пробудження, навіть у вихідні дні.

Створіть комфортне середовище

Темна, тиха кімната зі зручною постіллю - ідеальне місце для відпочинку.

Уникайте гаджетів перед сном

Синє світло від екранів може пригнічувати вироблення мелатоніну - гормону сну.

Фізична активність

Регулярні прогулянки і спорт допомагають дитині швидше засинати та краще спати.

Слідкуйте за харчуванням

Уникайте важкої їжі та напоїв із кофеїном у другій половині дня.

Забезпечення достатньої кількості сну - це інвестиція в здоров'я і майбутнє дитини. Якісний сон допомагає дітям бути активними, допитливими та успішними як у навчанні, так і в житті загалом.