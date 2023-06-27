Дезодорант так использовать нельзя: 5 распространенных ошибок

В современном мире использование дезодоранта стало таким же обычным, как и пользование смартфоном. Трудно представить жизнь без средства, помогающего чувствовать себя комфортно и уверенно в течение дня. Однако таким средством следует правильно пользоваться.

Наносить на влажную или грязную кожу

Использовать дезодорант или антиперспирант следует на чистой и сухой коже, в противном случае снижается его эффективность. Компоненты просто не достигают потовых желез.

По этой же причине не стоит наносить средство на уже вспотевшую кожу или во время активных тренировок - средство не сможет впитаться и смоется вместе с потом.

Не используйте очень часто

Антиперспирант не следует использовать несколько раз в день. Он может раздражать кожу и спровоцировать аллергию.

Не наносите после бритья

С раздражением после бритья сталкивались все. Некоторые компоненты (особенно если в вашем флаконе много спирта) сами по себе способны раздражать кожу.

Поврежденный эпидермис может отреагировать на такое действие зудом или аллергической реакцией.

Не ухаживаете за кожей подмышек

Частое бритье и использование антиперспирантов с дезодорантом раздражают и сушат.

Периодически обрабатывайте эту зону кремами с увлажняющими и успокаивающими компонентами.

Не даете высохнуть

Если дезодорант плохо высохнет, он оставит липкий слой. В результате будет ощущаться дискомфорт.

Чтобы средство не оставляло на одежде белые пятна после использования, нужно равномерно распределить его на участке тела и дождаться его полного высыхания. Только после этого можно одеваться.

Чем дезодорант отличается от антиперспиранта

Прежде всего нужно понять, что дезодорант и антиперспирант - это два совершенно разных средства, которые предназначены для решения разных запросов. Поэтому к выбору следует относиться внимательно, проанализировав собственные потребности.

Основная функция дезодоранта - устранение неприятного запаха. Именно поэтому в составе таких средств есть ароматизаторы. Дезодоранты не блокируют процесс потоотделения, а только работают с неприятными запахами.

Антиперспирант решает другие задачи. Он предназначен для максимальной защиты от пота, что особенно актуально, например во время занятий спортом.

Антиперспиранты действуют напрямую на потовые железы, снижают их активность - таким образом уменьшается выработка пота.