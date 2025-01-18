Сколько нужно времени, чтобы выработать привычку, и можно ли это сделать быстрее?

Многие люди стремятся изменить свою жизнь через новые привычки, но часто сталкиваются с тем, что закрепление нового поведения занимает больше времени, чем ожидалось. Сколько на самом деле нужно времени, чтобы выработать привычку, и есть ли способ сделать это быстрее?

Сколько нужно времени, чтобы выработать новую привычку и как сделать это быстро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сколько нужно времени, чтобы сформировать привычку

Долгое время бытовало мнение, что для формирования привычки требуется 21 день. Этот миф возник после публикации книги пластического хирурга Максвела Мальца в 1960-х годах.

Он заметил, что его пациенты привыкали к своему новому виду примерно за три недели. Но это не имеет прямого отношения к формированию привычек.

Современные исследования, в частности работа психолога Филиппи Лалли из Университетского колледжа Лондона, показывают, что в среднем на формирование привычки уходит 66 дней. Однако это очень индивидуально:

Простые привычки (например, пить воду после пробуждения) могут закрепиться на 21 день.

Более сложные привычки (регулярные тренировки, изменение питания) могут потребовать 3 месяца или больше.

Можно ли ускорить формирование привычки?

Разбейте процесс на маленькие шаги

Вместо того, чтобы браться за большую цель сразу, начните с малого. Например, если вы хотите бегать каждое утро, начните с 5-минутной пробежки.

Регулярность - ключ к успеху

Повторение - основа формирования привычки. Выполняйте действие ежедневно или хотя бы через день. Чем чаще вы это делаете, тем быстрее привычка закрепляется.

Привяжите новую привычку к уже существующей

Этот метод называется "стекинг привычек" (habit stacking). Например, после очистки зубов каждое утро сделайте 10 приседаний.

Используйте положительное подкрепление

Поощряйте себя за удержание новой привычки. Это может быть похвала или маленький подарок.

Контролируйте прогресс

Ведите дневник или трекер привычек, чтобы увидеть, насколько хорошо вы двигаетесь.

Что может помешать выработке привычки?

Нереалистичные ожидания. Если вы ставите слишком высокую планку, то быстро отчаиваетесь.

Непоследовательность. Пропуск даже одного дня может замедлить прогресс.

Негативное окружение. Если ваше окружение критикует или высмеивает ваши новые привычки, это усложнит процесс.

Нужно ли ровно 66 дней?

Не обязательно. Все зависит от:

Сложности привычки. Чем проще действие, тем быстрее оно становится автоматическим.

Вашей мотивации. Чем сильнее вы желаете закрепить новую привычку - тем быстрее вы двигаетесь.

Личность. Свободное время, энергия и поддержка окружения влияют на темпы формирования привычки.