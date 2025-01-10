Как определить, что вас обманывают: эта методика ЦРУ учит распознавать ложь

Ложь - это часть человеческой природы. В бизнесе, отношениях или даже бытовых ситуациях мы сталкиваемся с тем, что люди могут быть неискренними. Но возможно ли разоблачить обман, полагаясь на знания о поведенческих особенностях лжецов?

Какими методами ЦРУ можно пользоваться, чтобы быстро распознавать лжецов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC.

Почему люди лгут?

По словам бывшего агента ЦРУ Майкла Флойда, люди прибегают ко лжи, чтобы избежать неприятных последствий. Ложь может быть как невинной, когда человек приукрашивает правду, так и серьезной - в попытке скрыть важную вину, например, в бизнесе.

Как распознать лжеца?

Гордон Райт, специалист по поведенческой науке, отмечает, что точность определения лжи составляет в среднем 54%. Но существуют определенные признаки, которые помогают заметить обман.

Мифы о лжецах:

Избегание зрительного контакта. Несмотря на распространенный стереотип, лжецы часто смотрят прямо в глаза, чтобы казаться более убедительными.

"Бегающие" глаза. Научные исследования не подтверждают теорию, что подвижность глаз однозначно указывает на ложь.

Основные признаки лжи:

Неискренняя мимика. Фальшивые эмоции часто заметны через неестественную мимику. Например, искренняя улыбка затрагивает мышцы вокруг глаз, а поддельная - нет.

Паузы и неуверенность в голосе. Лжецам нужно больше времени для сочинения историй, поэтому они чаще делают паузы или говорят неуверенно.

Уклонение от ответов. Обманщик может избегать прямых ответов или отвлекать внимание, меняя тему разговора.

Настойчивые заверения. Фразы вроде "Я точно говорю правду" или "Поверьте мне" часто используются для сокрытия лжи.

Агрессия и манипуляции. Лжец может проявлять агрессию или пытаться вызвать чувство вины у собеседника, чтобы отвлечь внимание от собственного обмана.

Методика ЦРУ

Майкл Флойд разработал подход к распознаванию лжи, который базируется на пяти ключевых признаках:

Невербальные сигналы

Люди, которые часто жестикулируют, прикладывают руки к лицу или кашляют, могут лгать.

Уклонение от ответов

Делать убедительные заявления - говорить убедительные вещи, чтобы создать впечатление, что все в порядке - также является тревожным флажком.

Настойчивые заверения

Агрессия

Манипуляции

Быть агрессивным или нападать на кого-то также является признаком лжи. Кроме того, существует манипуляция, когда люди пытаются контролировать ситуацию, повторяя вопрос или давая утверждение без ответа, например, "это хороший вопрос".

"Улыбка - хороший пример. Искренняя улыбка активизирует мышцы, которые создают "гусиные лапки" вокруг глаз. С фальшивой улыбкой вы поднимете рот, но глазные мышцы не будут двигаться", - объясняет профессор психологии Калифорнийского университета Леан тен Бринке.

Ложь также требует больших умственных усилий. Нужна последовательная и правдоподобная история, которая не дает слишком много деталей, но и не пропускает слишком много.

Лжецы, как правило, выдают меньше информации, чем те, кто говорит правду. И они могут больше останавливаться или часто колебаться, потому что им нужно вспомнить, в чем они солгали.

Важность контекста

Контекст ситуации важен для анализа. Например, если человек в сложной финансовой ситуации уверяет в отсутствии проблем, это может быть сигналом для проверки его слов.

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