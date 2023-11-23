Все, что можно не включать - не включайте. Украинцам назвали пиковое время для экономии света

Похолодание увеличило нагрузку на украинскую энергосистему и вносит изменения в особенности потребления. В связи с этим энергетики просят граждан экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" .

"Летом мы просили вас максимально экономить вечером после 19:00. Теперь самые критические часы - с 17:00 до 19:00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9:00 до 19:00", - отметили в "Укрэнерго".

Для экономии электроэнергии энергетики призывают украинцев, в частности, не включать одновременно мощные электроприборы, уменьшить время работы обогревателей и бойлеров, выключать свет в пустых помещениях и переносить стирку на ночные часы суток.

"Учитывая особенности зимнего потребления, мы прежде всего обращаемся к сотрудникам офисов, предприятий и крупных организаций. Рациональное использование электроэнергии в течение рабочего дня зимой не только уменьшит ваши счета, но и поддержит ослабленную ударами страны-террориста энергосистему", - добавили в компании.

Как сообщили в "Укрэнерго", за последнюю неделю похолодало на 6°C. Потребление электроэнергии в Украине за это время увеличилось на 11% и продолжает расти. Для энергосистемы - это очень стремительный и ощутимый рост нагрузки.

Для того чтобы удовлетворить такой спрос, необходимо, чтобы в системе работало дополнительно еще 1 атомный блок и 2-3 блока теплоэлектростанций.

Дефицит в энергосистеме Украины

В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии. Энергетики призывают граждан экономить свет, особенно в вечернее время.

Отмечается, что есть три основные причины дефицита:

увеличение потребления из-за похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС

Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.

"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - обратились к гражданам энергетики.