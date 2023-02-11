Сколько на самом деле должна стоить чашка кофе и как изменится цена в ближайшее время: прогноз экспертов

Недавно эксперты обнародовали результаты исследования о том, где варят самый дорогой кофе в Украине. Самым высоким был ценник во Львове, где эспрессо оценили в 500 грн за порцию. Далее в рейтинге элитные рестораны при гостиницах в столице и в Буковеле, где за напиток придется выложить в 115-125 грн.

Styler расспросил экспертов, как будут меняться цены на кофе в Украине и какая себестоимость одной чашки напитка. Подробности читайте в материале ниже.

Как изменились цены на кофе за последний год

За 2022 год зерна сорта арабика выросли в цене в среднем на 30%. И сейчас они стоят в пределах 300 - 1000 грн за 1 кг. Но при этом сорт робуста повысился в цене всего на 19%. Цена за 1 кг колеблется от 190 до 500 грн.

На рост цены повлияло несколько факторов. Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, снизила количество экспорта из-за плохого урожая. При этом спрос на этот продукт в мире остался высоким. Также объемы продаж уменьшила и Колумбия, причиной стали климатические невзгоды.

На формирование окончательной цены на кофе в Украине повлияла и девальвация гривны по отношению к иностранным валютам - около 50% за прошлый год. А еще - подорожание логистики и энергетических ресурсов из-за ударов агрессора по энергетической структуре страны.

Какая себестоимость чашки кофе

"В прошлом году стоимость коммерческого кофе достигла своего 10-летнего максимума. Наши фирмы закупают его по $2,4 за 1 килограмм арабики, хотя в начале 2020 года цена могла не доходить и до $1", - объясняет Илья Злобин, кандидат экономических наук.

Цена за чашку кофе для конечного потребителя в Украине колеблется в достаточно большом диапазоне, в зависимости от места продаж и сорта зерен, из которых приготовлен напиток.

"К сожалению, часто цена не влияет на качество. В общем, приемлемая стоимость за чашку кофе составляет от 20 до 60 гривен", - добавляет эксперт.

Традиционно самым дешевым вариантом кофе считается эспрессо, поскольку там только молотые зерна и вода. А вот латте или американо из-за добавления молока становятся дороже в цене.

"На одну порцию американо нужно где-то 8 граммов кофе. Возьмем по цене 500 грн килограмм, это получается 4 грн. Плюс стаканчик с крышечкой - около 2,5 грн. А еще добавить работу баристы, коммунальные услуги, работу генератора во время белены. То есть оптимальной будет наценка около 200% и цена от 20 грн. за чашку, если говорить о формате "на вынос" и от 30 грн., если с посадкой в заведении", - говорит Богдан Слуцкий, финансово-экономический обозреватель.

По его словам, к расчету стоимости латте следует добавить еще цену 200 мл молока. А это около 9 грн. за порцию.

"Чистая себестоимость продукта около 15 грн. То есть оптимальной будет цена от 45 грн за чашку, если говорить о формате "на вынос" и от 50 грн, если пить кофе в заведении", - добавляет Слуцкий.

Эксперт отмечает, что спрос на кофе в течение следующих лет будет расти. Поэтому в условиях прогнозируемой инфляции в 2023 году цена вырастет на 20%, в 2024 году - около 10%, а в 2025 году на уровне 6%. При этом стоимость чашки кофе будет пропорционально возрастать также.