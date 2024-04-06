Сколько можно хранить открытое вино и как это правильно делать

Вино может быть отличным праздничным напитком, однако иногда его невозможно выпить полностью. Тогда же возникает вопрос: как долго может храниться откупоренная бутылка с вином?
О том, как долго можно хранить открытую бутылку вина и как это сделать, чтобы напиток не испортился и не потерял вкусовые качества, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Coravin, Shuba, Graevo, Winewine.
Прежде всего, откупоренное вино не может храниться в течение длительного периода.
Несмотря на то, что в напитке продолжают происходить химические реакции благодаря воздействию незначительного количества воздуха, попадающего в вино через натуральную пробку, неконтролируемый процесс оксидации, который начинается с откупоркой, приводит к порче вина.
Именно поэтому открытое вино рекомендуют хранить в основном 1-2 дня при определенных условиях. Кроме этого, на длительность хранения влияют не только внешние условия, но и сорт вина и его возраст - старые вина портятся быстрее молодых.
Срок хранения для разных сортов вина:
Срок хранения вина зависит от сорта (иллюстрация: Freepik)
Перелейте в меньшую бутылку
Бутылка должна быть такого объема, чтобы вино достигало горлышка бутылки - тогда воздух, и соответственно, воздействия кислорода, будет значительно меньше.
Герметически закупорьте бутылку
Для этого подойдет даже пробка, которой была закрыта бутылка. Однако можно приобрести в магазине специальную многоразовую пробку для вина или даже замотать отверстие бутылки полиэтиленовой пленкой.
Храните в вертикальном положении
Хранение бутылки в вертикальном положении гарантирует, что подвергаться воздействию кислорода будет меньшая поверхность. Если поставить бутылку на бок, большая поверхность будет подвергнута влиянию кислорода, который проникает внутрь после откупорки.
Держите бутылку подальше от солнца
Свет и ультрафиолет легко проникают через прозрачные и зеленые бутылки. Кроме этого, солнечный свет провоцирует процесс выделения серы, который может повлиять на аромат и вкус вина.
Храните в холодном, темном месте
Холодильник - отличный вариант для хранения. Холодная температура не остановит разрушение открытого вина, но может значительно замедлить этот процесс.
Хотя испорченное вино может и не привести к интоксикации, как минимум, его цвет и неповторимый вкус претерпевают негативные изменения.
Среди признаков того, что откупоренное вино стоит слишком долго:
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