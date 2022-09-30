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Сколько должны длиться онлайн-уроки в течении дня: в МОЗ дали четкий ответ

Сколько должны длиться онлайн-уроки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В министерстве охраны здоровья ввели норму по продолжительности онлайн-уроков для школьников в течение дня. Нормы будут разные - в зависимости от возраста школьников и учебной нагрузки.

Об этом говорится в приказе Минздрава о внесении поправок в Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования.

В документе сказано, что вводится нормирование непрерывной продолжительности учебных онлайн-занятий в течении дня в синхронном формате. В условиях военного положения, чрезвычайной ситуации иного характера непрерывная продолжительность учебных занятий в при организации дистанционного обучения в синхронном формате не должна превышать:

Для учеников 1-2 классов - 2 учебных занятия по 30 минут или 3 - по 20 минут.

Для учеников 3-4 классов - 2 занятия по 45 минут или 3 - по 3 минут, или 4 - по 20 минут.

Для учеников 5-6 классов - 2 занятия по 45 минут или 3 - по 35 минут, или 4 - по 25 минут.

Для учеников 7-9 классов - 2 занятия по 45 минут или 3 - по 40 минут, или 4 по 30 минут, или 5 - по 25 минут.

Для 10-11 классов - 3 учебных занятия по 5 минут или 4 - по 35 минут, 5 - по 30 минут или 6 - по 25 минут.

Также нужно учитывать требования к организации работы с техническими средствами обучения.

Непрерывная продолжительность обучения на экране в течении урока должна составлять:

Ученики 1-2 классов - 10 минут

2-4 классов - не более 15 минут

5-7 классы - не более 20 минут

8-9 классы - 20-25 минут

10-11 классы - на 1 час занятий - не более 30 минут, на 2 часа занятий - 20 минут.

При сдвоенных уроках для учащихся 10-11 классов продолжительность работы с экраном должна составлять не более 25-30 минут на первом и не более 15-20 минут на втором занятии.

Для учеников, которые получают образование за границей, дистанционное обучение во вторую смену должно начинаться не позднее 16:00.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что названы предметы, которые дети хуже усваивают на онлайн-обучении.

А также мы рассказывали о том, когда у школьников будут каникулы в 2022 году.

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