Сколько человеку нужно времени, чтобы влюбиться? Что об этом говорят эксперты

Влюбленность - самое прекрасное чувство в мире. В то же время это очень сложное явление, требующее многих факторов. Бывает так, что влюбленность вспыхивает в мгновение ока, а бывает и так, что это долгий путь навстречу другому человеку.

Сколько времени нужно человеку, чтобы влюбиться и существует ли на самом деле любовь с первого взгляда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарии психологов для Psychologies.

Есть ли у любви четкий график?

По словам психолога и сексолога Шерил Фрейзер, телевизионные реалити-шоу и фильмы заставляют нас поверить, что любовь может родиться мгновенно. Но реальность часто бывает более сложной. На самом деле, никакого графика влюбленности не существует, и у каждого человека все происходит по-разному.

"Влюбленность - это измененное состояние, когда эмоциональные и биохимические факторы смешиваются в коктейле сексуального влечения и психологической привязанности", - говорит Шерил Фрейзер.

Не принимайте решения в состоянии влюбленности

Она отмечает, что хотя это чувство очень сильно и оно настоящее, но порой оно бывает временным и сравнимо с зависимостью.

Фрейзер отмечает, что это начальное ощущение очень мощное, но очень важно в это время не принимать важные решения и дождаться, пока у вас не будет более сбалансированной точки зрения.

Что же нужно для настоящего чувства

Исследователь Артур Арон обнаружил, что межличностную близость можно ускорить глубокими взаимными вопросами, создавая эмоциональную близость даже между незнакомыми людьми. Это открытие показывает, что для подлинной эмоциональной связи требуется время и настоящий обмен.

Фактически, если вы будете встречаться с новым партнером ежедневно и очень много общаться на глубокие, откровенные и личные темы, то влюбленность может увлечь вас с головой очень быстро - от нескольких недель до нескольких месяцев. И так же чувство влюбленности может исчезнуть - буквально через несколько месяцев.

Влечение к человеку возникает через секунды

Клинический психолог доктор Кортни С. Уоррен отмечает, что тяга к другому человеку может возникнуть всего за 0,2 секунды. Однако по словам экспертки, эти ранние чувства часто базируются на химических и гормональных реакциях в мозге, таких как адреналин и дофамин, а не на подлинном знании другого человека.

"Любовь с первого взгляда", хотя ее часто идеализируют, на самом деле является смесью желания и немедленного влечения. Для построения крепкой любви нужно время, содержательные разговоры, совместимость и взаимопонимание.

Шерил Фрейзер советует подождать по крайней мере год, прежде чем брать на себя серьезные обязательства, чтобы убедиться, что эти отношения строятся на крепкой основе, а не просто на этапе влюбленности.