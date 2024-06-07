Любовь до гроба: 12 признаков, что ваши отношения будут продолжаться всю жизнь

Влюбленность, бесконечные разговоры, приятные прикосновения, близость, взаимопонимание - кажется, что эти чувства будут продолжаться вечно. Когда мы у сети любви, мы часто мечтаем о длительных и счастливых отношениях, которые будут продолжаться всю жизнь. Но как узнать, что ваша любовь на самом деле так крепка?

Какие 12 признаков свидетельствуют, что ваши отношения могут пройти через любые испытания, название для РБК-Украина (проект Styler) бизнес и лайф коуч Виталий Курсик.

Открытость и честность

Вы откровенно делитесь своими мыслями, чувствами и желаниями, даже если это не всегда легко. Вы можете обсудить любой вопрос, какую-либо проблему и при этом между вами нет запретных тем.

Взаимное уважение

Вы уважаете друг друга как личности и поддерживаете взаимные цели и мечты. Каждый из партнеров готов идти на компромиссы ради того, чтобы любимый человек достиг желаемого.

Взаимное сочувствие

Вы умеете чувствовать и понимать чувство партнера и поддерживать его в трудные моменты. Ваша эмпатия достаточно развита и вы можете проявить ее к партнеру.

Общие ценности

Вы разделяете схожие убеждения, ценности и жизненные приоритеты. У вас нет разногласий по основным жизненным вопросам.

Готовность к компромиссам

Вы оба готовы искать компромиссы в конфликтных ситуациях и находить решения, удовлетворяющие обоим.

Способность к прощению

Вы умеете прощать друг другу ошибки и учиться на них.

Общие радости

Вы наслаждаетесь общими моментами смеха и радости. И вам легко рассмешить друг друга, особенно в моменты скорби.

Эмоциональная интимность

Вы чувствуете связь на эмоциональном уровне и открыто делитесь своими чувствами.

Физическая близость

Ваша физическая привязанность друг к другу остается крепкой и живой. Но при этом она не затягивает вас в ловушку и не пугает.

Поддержка личного роста

Вы поддерживаете друг друга в личном развитии и росте.

Постоянство отношений

Ваша любовь проходит испытание временем и остается крепкой даже в трудные времена.

Желание делать усилия

Вы оба активно работаете над сохранением и улучшением ваших отношений и вашей совместной жизни.

"Если вы чувствуете эти признаки в своих отношениях, то они имеют все шансы продолжаться всю жизнь. Помните, что любовь - это постоянная работа, и она стоит каждого усилия, которое вы вкладываете в нее", - подчеркивает эксперт.