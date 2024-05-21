Сколько стоит вышитое платье Кароль, в котором она с Григорием Решетником провела юбилей народного артиста

Тина Кароль за последние 2 года стала одной из самых модных украинских звезд, за стилем и стоимостью одежды которой следит огромное количество украинок.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Istagram -пост поклонницы Тины.

Сколько стоит вышиванка-платье Тины Кароль

Тина Кароль очень любит удивлять интересными и оригинальными нарядами, вызывающими у многих восторг. Так, например, женщина появилась в красной вышиванке, которая подчеркивает красоту артистки и завораживает своим видом.

Эта вышиванка непростая, ведь ее стоимость ошеломляет, к тому она дизайнерская, а это значит, что для ее производства было израсходовано много вдохновения и сил, а также любви и заботы.

Кароль одела это платье для довольно важного события и роли, доставшейся ей. Дело в том, что певица вместе с популярным телеведущим Григорием Решетником провела концерт по случаю юбилея выдающегося артиста.

Тина Кароль и Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Имели честь провести звездный концерт и поздравить с 85-летием Героя Украина, неизменного руководителя легендарного ансамбля Вирского - Мирослава Михайловича Вантуха. В который раз убедились, что украинский танец, песня и культура - это наше уникальное сокровище и мировое достояние", - пишет Григорий.

"О котором мы и дальше должны заботиться, развивать и прославлять! Отдельная благодарность моей соведущей - талантливой Тине Кароль за профессиональное ведение и прекрасное исполнение песни", - продолжает телеведущий.

Конечно, украинская поп-дива была в прекрасном образе, ведь свое красное платье-вышиванку она дополнила помадой такого же цвета и выглядела очень красиво.

А вот одна из поклонниц Тины уже успела узнать, сколько стоит льняной кафтан с вышитыми рукавами стоит 35 тысяч 880 гривен. А его дизайнером является Юлия Магдич.

Сколько стоит платье-вышиванка Тины Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)