Сколько стоит вышитое платье Кароль, в котором она с Григорием Решетником провела юбилей народного артиста
Тина Кароль за последние 2 года стала одной из самых модных украинских звезд, за стилем и стоимостью одежды которой следит огромное количество украинок.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Istagram-пост поклонницы Тины.
Сколько стоит вышиванка-платье Тины Кароль
Тина Кароль очень любит удивлять интересными и оригинальными нарядами, вызывающими у многих восторг. Так, например, женщина появилась в красной вышиванке, которая подчеркивает красоту артистки и завораживает своим видом.
Эта вышиванка непростая, ведь ее стоимость ошеломляет, к тому она дизайнерская, а это значит, что для ее производства было израсходовано много вдохновения и сил, а также любви и заботы.
Кароль одела это платье для довольно важного события и роли, доставшейся ей. Дело в том, что певица вместе с популярным телеведущим Григорием Решетником провела концерт по случаю юбилея выдающегося артиста.
Тина Кароль и Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
"Имели честь провести звездный концерт и поздравить с 85-летием Героя Украина, неизменного руководителя легендарного ансамбля Вирского - Мирослава Михайловича Вантуха. В который раз убедились, что украинский танец, песня и культура - это наше уникальное сокровище и мировое достояние", - пишет Григорий.
"О котором мы и дальше должны заботиться, развивать и прославлять! Отдельная благодарность моей соведущей - талантливой Тине Кароль за профессиональное ведение и прекрасное исполнение песни", - продолжает телеведущий.
Конечно, украинская поп-дива была в прекрасном образе, ведь свое красное платье-вышиванку она дополнила помадой такого же цвета и выглядела очень красиво.
А вот одна из поклонниц Тины уже успела узнать, сколько стоит льняной кафтан с вышитыми рукавами стоит 35 тысяч 880 гривен. А его дизайнером является Юлия Магдич.
Сколько стоит платье-вышиванка Тины Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)
Раньше мы рассказывали, сколько стоит короткий тренч Тины Кароль из клипа.
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