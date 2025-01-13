Сколько денег надо нести на поминки в 2025 году?

В Украине принято давать деньги семье покойного, чтобы помочь покрыть расходы на организацию похорон, а также как знак поддержки в трудное время.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько денег обычно надо нести на поминки, и надо ли вообще.

Почему принято давать деньги на поминках?

Традиция давать деньги на поминках распространена во многих регионах Украины. Стоит отметить, что сумма денег, которую следует нести, не является четко определенной и зависит от нескольких факторов, в частности от местных традиций, вашего личного финансового состояния и близости к семье покойного.

Например, чем ближе ваша связь с покойным или его семьей, тем уместнее принести большую сумму. Однако стоит помнить, что выбор суммы должен зависеть от того, сколько вы можете себе позволить потратить. То есть важно, чтобы ваше пожертвование не обременяло ваш бюджет.

Также уместно нести деньги, если семья умершего оказалась в сложной финансовой ситуации.

Кроме того, если поминальный обед происходит в заведении, расходы на его организацию могут быть значительными. В таком случае денежная помощь семье умершего тоже изрядно облегчить их финансовое положение.

Денежная помощь семье умершего - важный моральный долг друзей (фото: Freepik.com)

Какую сумму нести на поминки в 2025 году?

В сельской местности суммы сегодня колеблются от 50 до 300 гривен. Вместе с тем, во многих селах, особенно небольших, многие люди (особенно старшего возраста) несут незначительную сумму денег, но с ними - продукты или другие вспомогательные предметы, такие как свечи, хлеб или обереги.

В крупных городах сегодня обычно дают больше денег. Результаты опросов в социальных сетях свидетельствуют, что люди готовы нести от 200 до 1000 гривен и больше. Сумма прежде всего зависит от того, кто и как близко был знаком с покойным.

Большие суммы в городах отражают в том числе и высокие расходы на ритуальные услуги и общий уровень цен.

Коллеги умершего с работы чаще всего сегодня несут на поминки 200-500 гривен.

Если у вас возникли сомнения относительно того, какую сумму нести, то лучше посоветоваться с близкими людьми, которые знают традиции и положение семьи умершего.

К слову, если вы не можете дать деньги, то можете предложить семье умершего помочь другими способами. Например, помочь с приготовлением поминального обеда, или с организацией похорон, транспортировкой, оформлением документов и тому подобное.

Важно также помнить, что в украинской традиции главным на поминках является проявление сочувствия и поддержка семьи умершего. Ваше присутствие, искренние слова поддержки и молитва являются важнейшими.