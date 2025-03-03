Сколько орехов и сухофруктов можно есть на перекус? Многие люди до сих пор не в курсе

Орехи и сухофрукты часто считают идеальным вариантом для перекуса, ведь они богаты полезными жирами, витаминами и микроэлементами. Однако, их калорийность может стать ловушкой, если не контролировать порции.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Орехи - это источник омега-3 жирных кислот, белка и магния. Они способствуют снижению уровня плохого холестерина и поддерживают здоровье сердца. Однако, из-за высокой калорийности, их неконтролируемое количество может привести к лишнему весу.
Чтобы избавиться от голода, человеку нужно в среднем 50 г орехов, что содержит 330 ккал. Для сравнения, это:
Также стоит учитывать, что орехи содержат много жиров (хоть и полезных), которые в большом количестве могут перегружать организм.
Сухофрукты кажутся безопасной альтернативой сладостям. Они содержат клетчатку, антиоксиданты и витамины. Однако в процессе высушивания из фруктов испаряется вода, а концентрация сахара значительно возрастает.
В среднем 100 г сухофруктов - это 230 ккал, что сопоставимо с порцией картофеля фри.
Также сухофрукты содержат большое количество природного сахара, который может вызвать резкие скачки инсулина. А это может приводить к быстрому возвращению чувства голода и лишним перекусам.
Чтобы перекус был полезным, важно контролировать порции.
Рекомендуемая норма:
Таким образом, можно получить полезные микроэлементы, не превышая суточную калорийность.
Виктор Мандзяк советует выбирать на перекус, например яблоки, кефир или натуральный йогурт.
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