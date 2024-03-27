RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько будем платить за газ с 1 апреля: изменится ли тариф

Оплата за газ в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине тариф на газ останется неизменным, по крайней мере, до 30 апреля.

Сколько будем платить в следующем месяце, сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Нафтогаз.

Что нужно знать об оплате за газ

С начала апреля, аналогично марту, жители страны будут платить 7,96 грн за кубометр природного газа. Это касается почти 98% населения, пользующегося услугами "Нафоегаза", известно, что этими услугами пользуется 12,4 миллиона украинцев.

Тариф, установленный "Нафтогазом", остается неизменным до конца апреля и также составляет 7,96 грн.

Однако примерно 2% населения используют услуги других поставщиков газа, поэтому их тариф может отличаться от того, что предлагает "Нафтогаз". В апреле эти тарифы останутся такими же для всех поставщиков.

Хотя теоретически цены на газ могут измениться в апреле, причин для повышения нет.

Украина, имея свою добычу газа, обеспечивает свои потребности, а уменьшение количества промышленных потребителей также влияет на цены. Кроме того, на газовой бирже цены за последний год снизились, снизившись с 15,1 тыс. до 11,29 тыс. грн за тысячу кубометров газа. Таким образом, оснований для изменения цен нет.

Ранее правительство заявляло, что во время военного положения и в течение шести месяцев после него тарифы на газ не будут пересматриваться.

Хотя стоимость электроэнергии выросла прошлым летом, ситуация с газом остается стабильной, обеспечив собой свои потребности в почти полном объеме собственной добычей.

Читайте также, когда завершится отопительный сезон в Украине.

Также мы писали, что делать тем, кто получает платежки после отказа от газа и нужно ли их оплачивать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Услуги ЖКХГазКоммунальные платежи