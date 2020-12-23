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Київ засипає снігом: з'явилися яскраві фото і відео

Київ, Середа 23 грудня 2020 11:35
Київ засипає снігом: з'явилися яскраві фото і відео
У Києві пішов сніг (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві, вдень 23 грудня, як і попереджали синоптики, пішов сніг. Опади досить інтенсивно засипають столицю і не поспішають танути, так як температура мінусова - близько -1 градуса.

Мешканці столиці діляться фото і відео з засніженими вулицями і снігопадами. І хоча у КМДА розповіли, що комунальники працюють над усуненням проблем через опади, на дорогах вже почалися ускладнення.

Кияни в соцмережах діляться снігом, який в останні роки нечасто радує жителів столиці.

Снігом засипає, як центр міста, так і спальні райони на Лівому березі.

Київ засипає снігом: з'явилися яскраві фото і відеоКиїв засипає снігом: з'явилися яскраві фото і відеоКиїв засипає снігом: з'явилися яскраві фото і відеоКиїв засипає снігом: з'явилися яскраві фото і відеоКиїв засипає снігом: з'явилися яскраві фото і відео

Сніг у центрі Києва (фото: РБК-Україна)

Київ засипає снігом: з'явилися яскраві фото і відео

Сніг у Києві 23 грудня, Лісовий масив

"ДТП в Києві на вулиці Житньоторзька. Рух ускладнено", - розповіли в патрульній поліції Києва.

Київ засипає снігом: з'явилися яскраві фото і відео

У Києві 23 грудня пішов сніг (фото: t.me/kyivpatrol)

Раніше ми писали, що погода у Києві зміниться в найближчі три дні. Якщо сьогодні у столиці сніжить, 24-25 грудня через потепління піде дощ. Тому, можливість пограти в сніжки, очевидно, буде лише сьогодні.

Раніше ми писали також, що синоптики різних ресурсів різко змінили прогноз погоди на Новий рік.

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