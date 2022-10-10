Что делать, если у ребенка истерика: дельные советы родителям

Истерики у детей могут происходить по самым разным причинам, в любом месте и в любое время. В такие моменты эмоциональных вспышек малыш может метаться и падать на землю, кусаться и драться, орать и ныть... при этом попытки родителей успокоить ребенка способны дать обратный эффект.

Как родителям реагировать на истерику у ребенка

Следует сохранять спокойствие, ведь малышу ничего не угрожает, а эта истерика пройдет, поэтому лучше реагировать на такой всплеск - не эмоционально. Важно: не отвечать на истерику криком, злостью на злость.

Уведите или отнесите ребенка с места истерики и не акцентируйте его внимание на предмете, из-за чего она произошла. К примеру, если малыш начал плакать в магазине из-за какой-нибудь сладости или игрушки, которые вы покупать не желаете, то не нужно стоять над чадом и объяснять, почему вы сейчас не можете их купить. Так, лучше выйти с ребенком из маркета и переключить его внимание.

Определите конкретную причину, почему у ребенка случаются истерики: из-за голода, желания сдвинуть те пределы, которые вы устанавливаете, попытки манипулировать родителями.

Заранее проговаривайте с малышом ваши планы. Например, когда собираетесь на прогулку или в магазин, можно озвучить ребенку, куда вы идете и надолго ли, что он там будет делать, что вы собираетесь купить.

Уже после - не в момент - приступа истерики желательно обсуждать с ребенком все, что произошло. Так, когда малыш успокоился и готов вас слышать, психологи рекомендуют рассказать ему, что вам не понравилось в его поведении, а также спокойно объяснить, как следовало себя вести себя.

Что делать нельзя

Не нужно пугать и стращать ребенка. По словам специалистов, для детской психики самыми разрушительными фразами являются угрозы в духе "я сейчас тебя здесь оставлю", "если сейчас не успокоишься, то отдам тебя той тете/дяде" и так далее.

Обратите внимание, что ребенок в момент истерики уязвим, и больше всего боится, что родители его разлюбят, отдадут или променяют, добавляют эксперты.