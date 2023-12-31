Скажите "нет" блэкаутам. Какой повербанк выбрать, чтобы заряжал даже ноутбук

Не все знают, как правильно выбрать повербанк для ноутбука и на что обращать внимание при выборе той или иной модели. Тем не менее война и угроза блэкаутов вносит свои коррективы в жизнь каждого украинца.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о важнейших показателях повербанков, их "сотрудничестве" с ноутбуками и лучших моделях по версиям экспертов.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Freaking Nomads, Sharge, Hotline.
Повербанки - это портативные аккумуляторы для зарядки разнообразных гаджетов, которые отличаются друг от друга емкостью батарей, дизайном и другими характеристиками.
Один из самых главных показателей повербанка - емкость батареи, измеряемая в миллиампер-часах (mAh). Именно по этой величине можно определить количество потенциальных зарядок того или иного гаджета.
От емкости батареи зависят также габариты повербанка и его вес.
Следует отметить, что устройство с большой емкостью будет заряжать устройства несколько дольше, но более качественно.
Для того чтобы выбрать "правильный" повербанк для дальней дороги, ночи в укрытии, или же вечеров во время возможных на фоне войны блэкаутов, стоит обратить внимание на внешние аккумуляторы большой емкости в крепком (лучше всего - металлическом) корпусе.
Следует обращать внимание и на имеющиеся разъемы (иллюстративное фото: Рixabay)
Прежде чем бежать в магазин и покупать тот или иной повербанк для ноутбука, следует разобрать основные нюансы насчет "сотрудничества" двух гаджетов:
Сначала лучше подумать, а потом - купить (иллюстративное фото: Рixabay)
По мнению ряда экспертов, лучшими повербанками для зарядки ноутбуков являются:
Все они обладают достаточной емкостью батареи и другими необходимыми характеристиками.
Стоимость таких повербанков в Украине составляет от около 2 000 грн до почти 12 000 грн - в зависимости от выбранной модели и компании-продавца.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пользоваться повербанком, чтобы продлить срок его службы.
Читайте также, как сделать повербанк для роутера, чтобы при отключении света остаться с интернетом.