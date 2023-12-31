RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Скажите "нет" блэкаутам. Какой повербанк выбрать, чтобы заряжал даже ноутбук

Не каждый повербанк "потянет" ноутбук (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Не все знают, как правильно выбрать повербанк для ноутбука и на что обращать внимание при выборе той или иной модели. Тем не менее война и угроза блэкаутов вносит свои коррективы в жизнь каждого украинца.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о важнейших показателях повербанков, их "сотрудничестве" с ноутбуками и лучших моделях по версиям экспертов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Freaking Nomads, Sharge, Hotline.

Важнейшие показатели повербанков

Повербанки -  это портативные аккумуляторы для зарядки разнообразных гаджетов, которые отличаются друг от друга емкостью батарей, дизайном и другими характеристиками.

Один из самых главных показателей повербанка - емкость батареи, измеряемая в миллиампер-часах (mAh). Именно по этой величине можно определить количество потенциальных зарядок того или иного гаджета.

От емкости батареи зависят также габариты повербанка и его вес.

Следует отметить, что устройство с большой емкостью будет заряжать устройства несколько дольше, но более качественно.

Для того чтобы выбрать "правильный" повербанк для дальней дороги, ночи в укрытии, или же вечеров во время возможных на фоне войны блэкаутов, стоит обратить внимание на внешние аккумуляторы большой емкости в крепком (лучше всего - металлическом) корпусе.

Следует обращать внимание и на имеющиеся разъемы (иллюстративное фото: Рixabay)

Как выбрать повербанк для ноутбука

Прежде чем бежать в магазин и покупать тот или иной повербанк для ноутбука, следует разобрать основные нюансы насчет "сотрудничества" двух гаджетов:

  • наиболее корректно наружные аккумуляторы работают с ноутбуками, которые могут заряжаться от разъема USB Type-C
  • максимальная мощность, которую выдает повербанк, должна быть равна или выше мощности зарядного устройства ноутбука (для игровых ноутбуков с мощными видеокартами и процессорами подобрать зарядное устройство будет труднее всего)
  • заряжать ноутбук наиболее эффективно тогда, когда он выключен или же находится в режиме сна
  • если ваш ноутбук не поддерживает зарядку через порт USB Type-C (или такого порта просто нет), необходимо дополнительно приобрести специальный кабель и переходник на разъем питания

Сначала лучше подумать, а потом - купить (иллюстративное фото: Рixabay)

Лучшие повербанки для зарядки ноутбуков

По мнению ряда экспертов, лучшими повербанками для зарядки ноутбуков являются:

  • Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh
  • ZMI No. 20 Model 25000 mAh 210W
  • Baseus Adaman Metal Digital Display Quick Charge 65W 20000mAh
  • Baseus Elf Digital Display 65W 20000mAh
  • ZMI 10 Pro 20000mah 65W
  • Xiaomi Mi 50w 20000mAh
  • Allpowers S300
  • Omni Mobile 25600
  • Goal Zero Sherpa 100PD
  • Mophie Powerstation Pro AC
  • Anker 737 Powercore
  • MAHOAK Laptop Power Bank
  • Dell Power Companion PW7015L

Все они обладают достаточной емкостью батареи и другими необходимыми характеристиками.

Стоимость таких повербанков в Украине составляет от около 2 000 грн до почти 12 000 грн - в зависимости от выбранной модели и компании-продавца.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пользоваться повербанком, чтобы продлить срок его службы.

Читайте также, как сделать повербанк для роутера, чтобы при отключении света остаться с интернетом.

Читайте РБК-Украина в Google News
блекаутповербанкгаджетикомп'ютериЭлектроэнергия