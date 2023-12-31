Скажіть "ні" блекаутам. Який повербанк обрати, щоб заряджав навіть ноутбук

Не всі знають, як правильно обрати повербанк для ноутбука і на що звертати увагу під час вибору тієї чи іншої моделі. Проте війна і загроза блекаутів вносить свої корективи в життя кожного українця.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найважливіші показники повербанків, їх "співпрацю" з ноутбуками та найкращі моделі за версіями експертів.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Freaking Nomads, Sharge, Hotline.
Повербанки - це портативні акумулятори для зарядки різноманітних гаджетів, що відрізняються один від одного місткістю батарей, дизайном та іншими характеристиками.
Один із найголовніших показників повербанка - місткість батареї, що вимірюється в міліампер-годинах (mAh). Саме за цією величиною можна визначити кількість потенційних зарядок того чи іншого гаджета.
Від місткості батареї залежать також габарити повербанка та його вага.
Варто зазначити, що пристрій з великою місткістю заряджатиме пристрої дещо довше, але якісніше.
Для того, щоб обрати "правильний" повербанк для далекої дороги, ночі в укритті, або ж вечорів під час можливих на тлі війни блекаутів, варто звернути увагу на зовнішні акумулятори великої місткості у міцному (найкраще - металевому) корпусі.
Варто звертати увагу й на наявні роз'єми (ілюстративне фото: Рixabay)
Перш ніж бігти в магазин і купувати той чи інший повербанк для ноутбука, варто розібрати основні нюанси щодо "співпраці" двох гаджетів:
Спершу краще подумати, а потім - купити (ілюстративне фото: Рixabay)
На думку низки експертів, найкращими повербанками для заряджання ноутбуків є:
Всі вони мають достатню місткість батареї та інші необхідні характеристики.
Вартість таких повербанків в Україні становить від близько 2 000 грн до майже 12 000 грн - в залежності від обраної моделі та компанії-продавця.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно користуватися повербанком, щоб подовжити термін його служби.
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