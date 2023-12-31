Скажіть "ні" блекаутам. Який повербанк обрати, щоб заряджав навіть ноутбук

Найважливіші показники повербанків

Повербанки - це портативні акумулятори для зарядки різноманітних гаджетів, що відрізняються один від одного місткістю батарей, дизайном та іншими характеристиками.

Один із найголовніших показників повербанка - місткість батареї, що вимірюється в міліампер-годинах (mAh). Саме за цією величиною можна визначити кількість потенційних зарядок того чи іншого гаджета.

Від місткості батареї залежать також габарити повербанка та його вага.

Варто зазначити, що пристрій з великою місткістю заряджатиме пристрої дещо довше, але якісніше.

Для того, щоб обрати "правильний" повербанк для далекої дороги, ночі в укритті, або ж вечорів під час можливих на тлі війни блекаутів, варто звернути увагу на зовнішні акумулятори великої місткості у міцному (найкраще - металевому) корпусі.

Варто звертати увагу й на наявні роз'єми (ілюстративне фото: Рixabay)

Як обрати повербанк для ноутбука

Перш ніж бігти в магазин і купувати той чи інший повербанк для ноутбука, варто розібрати основні нюанси щодо "співпраці" двох гаджетів:

найбільш коректно зовнішні акумулятори працюють з ноутбуками, які можуть заряджатися від роз'єму USB Type-C

максимальна потужність, яку видає повербанк, має дорівнювати або бути вищою за потужність зарядного пристрою ноутбука (для ігрових ноутбуків з потужними відеокартами й процесорами підібрати зарядний пристрій буде найважче)

заряджати ноутбук найефективніше тоді, коли він вимкнений або ж перебуває в режимі сну

якщо ваш ноутбук не підтримує зарядку через порт USB Type-C (або такого порту просто немає), потрібно додатково придбати спеціальний кабель та перехідник на роз'єм живлення

Спершу краще подумати, а потім - купити (ілюстративне фото: Рixabay)

Найкращі повербанки для заряджання ноутбуків

На думку низки експертів, найкращими повербанками для заряджання ноутбуків є:

Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh

ZMI No. 20 Model 25000 mAh 210W

Baseus Adaman Metal Digital Display Quick Charge 65W 20000mAh

Baseus Elf Digital Display 65W 20000mAh

ZMI 10 Pro 20000mah 65W

Xiaomi Mi 50w 20000mAh

Allpowers S300

Omni Mobile 25600

Goal Zero Sherpa 100PD

Mophie Powerstation Pro AC

Anker 737 Powercore

MAHOAK Laptop Power Bank

Dell Power Companion PW7015L

Всі вони мають достатню місткість батареї та інші необхідні характеристики.

Вартість таких повербанків в Україні становить від близько 2 000 грн до майже 12 000 грн - в залежності від обраної моделі та компанії-продавця.