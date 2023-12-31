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Скажіть "ні" блекаутам. Який повербанк обрати, щоб заряджав навіть ноутбук

Не кожен повербанк "потягне" ноутбук (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Не всі знають, як правильно обрати повербанк для ноутбука і на що звертати увагу під час вибору тієї чи іншої моделі. Проте війна і загроза блекаутів вносить свої корективи в життя кожного українця.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найважливіші показники повербанків, їх "співпрацю" з ноутбуками та найкращі моделі за версіями експертів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Freaking Nomads, Sharge, Hotline.

Найважливіші показники повербанків

Повербанки - це портативні акумулятори для зарядки різноманітних гаджетів, що відрізняються один від одного місткістю батарей, дизайном та іншими характеристиками.

Один із найголовніших показників повербанка - місткість батареї, що вимірюється в міліампер-годинах (mAh). Саме за цією величиною можна визначити кількість потенційних зарядок того чи іншого гаджета.

Від місткості батареї залежать також габарити повербанка та його вага.

Варто зазначити, що пристрій з великою місткістю заряджатиме пристрої дещо довше, але якісніше. 

Для того, щоб обрати "правильний" повербанк для далекої дороги, ночі в укритті, або ж вечорів під час можливих на тлі війни блекаутів, варто звернути увагу на зовнішні акумулятори великої місткості у міцному (найкраще - металевому) корпусі.

Варто звертати увагу й на наявні роз'єми (ілюстративне фото: Рixabay)

Як обрати повербанк для ноутбука

Перш ніж бігти в магазин і купувати той чи інший повербанк для ноутбука, варто розібрати основні нюанси щодо "співпраці" двох гаджетів:

  • найбільш коректно зовнішні акумулятори працюють з ноутбуками, які можуть заряджатися від роз'єму USB Type-C
  • максимальна потужність, яку видає повербанк, має дорівнювати або бути вищою за потужність зарядного пристрою ноутбука (для ігрових ноутбуків з потужними відеокартами й процесорами підібрати зарядний пристрій буде найважче)
  • заряджати ноутбук найефективніше тоді, коли він вимкнений або ж перебуває в режимі сну
  • якщо ваш ноутбук не підтримує зарядку через порт USB Type-C (або такого порту просто немає), потрібно додатково придбати спеціальний кабель та перехідник на роз'єм живлення

Спершу краще подумати, а потім - купити (ілюстративне фото: Рixabay)

Найкращі повербанки для заряджання ноутбуків

На думку низки експертів, найкращими повербанками для заряджання ноутбуків є:

  • Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh
  • ZMI No. 20 Model 25000 mAh 210W
  • Baseus Adaman Metal Digital Display Quick Charge 65W 20000mAh
  • Baseus Elf Digital Display 65W 20000mAh
  • ZMI 10 Pro 20000mah 65W
  • Xiaomi Mi 50w 20000mAh
  • Allpowers S300
  • Omni Mobile 25600
  • Goal Zero Sherpa 100PD
  • Mophie Powerstation Pro AC
  • Anker 737 Powercore
  • MAHOAK Laptop Power Bank
  • Dell Power Companion PW7015L

Всі вони мають достатню місткість батареї та інші необхідні характеристики.

Вартість таких повербанків в Україні становить від близько 2 000 грн до майже 12 000 грн - в залежності від обраної моделі та компанії-продавця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно користуватися повербанком, щоб подовжити термін його служби.

Читайте також, як зробити повербанк для роутера, щоб при відключенні світла лишитися з інтернетом.

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