Это поможет продлить срок службы. Как правильно пользоваться повербанком
Переносную батарею можно смело признать одним из самых удачных изобретений в истории человечества, ведь оно совершенно неприхотливо в использовании и способно прийти на помощь в любой ситуации, когда необходимо подзарядить ваши гаджеты.
Впрочем, существует несколько правил, направленных на повышение эффективности работы внешнего аккумулятора.
Как пользоваться повербанком, чтобы продлить срок его службы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hurtel.
Ознакомьтесь с руководством по использованию
В руководстве пользователя содержится действительно полезная информация, и ее внимательное изучение является важным шагом, поскольку внешние аккумуляторы хотя и похожи, но имеют определенные особенности.
В первую очередь, обратите внимание на количество и тип выходов/входов. Есть несколько популярных стандартов подключения, таких как USB-A, USB-C и microUSB.
Зарядка аккумулятора осуществляется через microUSB и USB-C (если предусмотрено), а разрядка - через USB-A и USB-C (на выбор). Количество выходов может отличаться, но важно учитывать, что при одновременном использовании всех выходов для зарядки других устройств внешний аккумулятор быстрее разряжается.
Сделайте два-три цикла полной зарядки/разрядки
Для достижения максимальной емкости Power Bank рекомендуется периодически выполнять полный цикл разрядки и зарядки. Это также способствует стабилизации процессов в аккумуляторе. Происходящая внутри устройства химическая реакция начинается с первого использования, и ее поддержка требует обычных режимов эксплуатации.
Не разряжайте повербанк полностью
Современные батареи Li-ion, используемые в аккумуляторах, не требуют таких действий. Полная разрядка до 0 процентов постоянно сокращает их срок службы. Рекомендуется заряжать аккумулятор, когда уровень заряда составляет 10-20 процентов. Многие внешние зарядные устройства оснащены индикацией уровня разряда/заряда.
Как хранить повербанк
Если вы не собираетесь использовать внешние аккумуляторы в течение длительного времени, рекомендуется разрядить его примерно на 50 процентов. Хранение полностью заряженного (или полностью разряженного) аккумулятора может существенно повредить и сократить срок службы.
Не допускайте перегрева
Как во время зарядки, так и от внешних факторов (отопительная батарея, прямые солнечные лучи и т.п.) нельзя, чтобы аккумулятор перегревался.
Используйте только оригинальные зарядные устройства
Если Power Bank требует зарядки током 2 А, используйте зарядное устройство, дающее 2 А.
Они бывают разными, и часто выбор осуществляется на основе доступности, а затем с учетом совместимости с устройствами, которые нужно зарядить. Несоблюдение соединения может создать проблемы при зарядке портативного аккумулятора и даже привести к его поломке со временем.
Рекомендуется приобрести зарядные устройства известных брендов и производить покупки в официальных торговых точках.
Напомним, эксперты призывают не пользоваться бесплатными зарядками в публичных местах.
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