Сказав, що живий і любить нас: прес-офіцер полку "Азов" Дмитро Козацький зателефонував рідним з полону

Дмитро Козацький (позивний "Орест") разом з іншими захисниками Азовсталі потрапив у полон до російських окупантів ще в травні. Про його долю нічого не було відомо, а після трагедії в Оленівці рідні не знаходили собі місця.

Але 2 серпня сестрі Дмитра, Дар'ї Юрченко, надійшов дзвінок з російського номера. Спочатку дівчина подумала, що це чергові "доброзичливці". Але почула на тому кінці рідний голос:"Алло, це Діма".

"І я така: "що?" Він ще раз: "це Діма" ... Я була в шоці. Питаю: "Дімочка, як ти, де ти, живий-здоровий?" - розповіла Дарина.

Дмитро розповів сестрі, що здоровий. Повідомив, що зараз перебуває в Донецьку. Коли він розмовляв, поруч знаходився "слідчий". Йому дозволили зателефонувати.

Дарина сказала братові, що сім'я дуже його любить і чекає вдома. Розмова була дуже короткою, буквально кілька секунд.

"Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я теж розплакалася", - зізнається Дарина.

Вона сказала, що брат дуже сильний і це було дуже важко - один з найстрашніших моментів війни. Потім Діма сказав, що часу на розмову дуже мало і пообіцяв зателефонувати ще мамі.

"Я була вся в сльозах. Це було дуже несподівано. Навіть не знала, я зла або стурбована. Відразу зателефонувала рідним", - додала сестра Дмитра.

Мамі Дмитро теж зміг додзвонитися. Вона була неймовірно щаслива почути голос сина.

Фото: Дмитро Козацький (twitter.com/Kozatsky_D)

Хто такий Дмитро Козацький

Дмитро Козацький з позивним "Орест" - голова пресслужби полку"Азов". Він автор всіх знаменитих фотографій з заводу "Азовсталь". Його ще називали "очі Азовсталі".

Його фотографії з пораненими бійцями в польовому госпіталі облетіли весь світ. Ще Козацький зняв фільм-прощання з "Азовсталлю".

Одна з останніх фотографій, яку зробив Дмитро в Маріуполі - знімок "Воїн світла". На Азовсталі Дмитро Козацький провів 84 дні.

Фото: twitter.com/Kozatsky_D

Народився в місті Малин Житомирської області. Зараз Дмитру 26 років. У 2014 році був учасником Революції Гідності. У 2015 вступив до Національної гвардії України, а потім перейшов у полк "Азов".

З дитинства Дмитро Козацький мріяв стати військовим кореспондентом, і його мрія здійснилася - з 24 лютого він не випускав з рук фотоапарат, працював під обстрілами більш як два місяці.

Вдома Дмитра чекають рідні - мама і молодша сестра Дар'я.