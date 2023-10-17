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Скарлетт Йоханссон показала, как объединить классическое черное платье с ярким макияжем

Вторник 17 октября 2023 20:12
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Скарлетт Йоханссон показала, как объединить классическое черное платье с ярким макияжем Скарлетт Йоханссон посетила церемонию в черном платье (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Скарлетт Йоханссон посетила церемонию награждения "Золотое сердце" в черном классическом платье от мирового бренда и показала, с чем следует сочетать "Маленькое черное платье", как говорила Коко Шанель.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать, как кинозвезда Скарлетт Йоханссон смогла объединить яркий макияж с черным платьем.

В ходе материала были использованы источники: People и Instagram Скарлетт Йоханссон.

Скарлетт Йоханссон показала, как носить черное платье осенью

38-летняя актриса посетила церемонию вручения наград Божьей любви "Золотое сердце" в Нью-Йорке. Для этого Скарлетт выбрала глубокое черное платье от мирового бренда Michael Kors.

Свой лук звезда дополнила черными туфлями лодочками на застежках. А также ее образ завершил довольно яркий и подходящий черно-дымчатый макияж глаз. Губы Скарлетт сделала нюдовыми. Ведь каждая женщина знает правило - для гармоничности яркими должны быть глаза или губы.

Скарлетт Йоханссон показала, как объединить классическое черное платье с ярким макияжем

Скарлетт Йоганссон показала стильный образ в черном платье (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)

Следует отметить, что на церемонии "Золотое сердце" актриса была награждена за ее некоммерческую деятельность. И именно во время награждения Йоханссон покорила своим простым, но изысканным нарядом всех присутствующих.

Скарлетт Йоханссон на церемонии "Золотое сердце"

Актриса вышла на сцену с большой благодарностью за сотрудничество с "God's Love We Deliver", которая обеспечивает пищу для тех, кто страдает от ВИЧ/СПИД, онкоболезней и других серьезных заболеваний.

В своем выступлении актриса рассказала о том, что в детстве ее семья жила на талоны на питание.

"Когда я была ребенком, который жил в Нью-Йорке и моя семья зависела от талонов на питание, программ горячих обедов и государственной помощи, чтобы поддерживать семью из четырех детей. И как человек, который собственными глазами столкнулся с проблемой продовольственной безопасности, я понимаю, что это оказывает сильное разрушающее влияние на личность", - рассказала Йоханссон.

Скарлетт Йоханссон показала, как объединить классическое черное платье с ярким макияжемСкарлетт Йоханссон показала, как объединить классическое черное платье с ярким макияжем

Скарлетт Йоганссон показала стильный образ в черном платье (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)

Ранее мы рассказывали о том, что Скарлетт Йоханссон показала безупречную фигуру в облегающем платье.

А также писали о том, что 48-летняя поп-дива, снимавшая клип в Киеве, восхищает природной красотой без макияжа в бикини.

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