48-летняя поп-дива, снимавшая клип в Киеве, восхищает природной красотой без макияжа в бикини (фото)
Звезда Сериала "Соседи", когда-то снимавшая клип в Киеве Натали Имбрулия продемонстрировала свою роскошную фигуру, надев смелое оранжевое бикини.
РБК-Украина решила показать, как выглядит звезда в свои 48 лет без подтяжек и украшений. И как это, не стесняться быть такой, какая ты на самом деле. В реальной жизни.
При подготовке материала были использованы источники The Sun и Daily Mail.
Натали Имбрулья зажгла фигуру в бикини
Австралийская звезда решила отправиться на отдых с подругами в Италию, а точнее в Портофино. Ведь именно там можно отдохнуть и почувствовать полный релакс.
Но камеры никуда не деть, особенно, когда ты настолько известная личность. Натали попала в кадр, и не один.
Натали не стесняется своего тела и это заметно, поскольку женщина свободно себя ведет и не прикрывает фигуру. Следует сказать, что для 48 лет Имбрулия имеет очень хорошее тело, ведь оно ухожено. Именно поэтому у Наталии нет никакого повода беспокоиться.
Натали Имбрулия (скриншот / The Sun)
На пляже Наталья лежала, загорала, смеялась и шутила с друзьями, наслаждаясь средиземноморской атмосферой. Также она с друзьями решила прокатиться на роскошной яхте.
Этот момент даже попал в видеозапись одного блоггера. И именно в этот момент актриса закурила сигарету просто на яхте. Женщина разгуливала в купальнике оранжевого цвета, а также в полотенце бело-голубого цвета.
Подруги Наталии в это время с удовольствием пили шампанское наслаждаясь компанией друг друга. И что может быть прекраснее, чем столь легкий и душевный отдых с подругами.
Главное, что каждая из них довольна не только компанией, но и собой, потому что для женщин внешний вид на пляже играет огромную роль для самооценки.
Натали Имбрулия (скриншот /Daily Mail)
Следует напомнить, что в 2005 году Наталья Имбрулия снимала клип на свою песню в Киеве. В ее кадр попал подол и киевский центральный вокзал. Клип в свое время был достаточно популярен и прославил столицу Украины. Shiver
Натали Имбрулия (скриншот / The Sun)
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