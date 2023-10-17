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Скарлетт Йоганссон показала, як поєднати класичну чорну сукню з яскравим макіяжем

Вівторок 17 жовтня 2023 20:12
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Скарлетт Йоганссон показала, як поєднати класичну чорну сукню з яскравим макіяжем Скарлетт Йоганссон завітала на церемонію у чорній сукні (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Скарлетт Йоганссон завітала на церемонію нагородження "Золоте серце" у чорній класичній сукні від світового бренду і показала, з чим варто поєднувати "Маленьку чорну сукню”, як казала Коко Шанель.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати, як кінозірка Скарлетт Йоганссон змогла поєднати яскравий макіяж з чорною сукнею.

Під час матеріалу були використані джерела: People та Instagram Скарлетт Йоганссон.

Скарлетт Йоганссон показала, яка носити чорну сукню восени

38-річна акторка завітала на церемонію вручення нагород Божої любові "Золоте серце" в Нью-Йорку. Для цієї нагоди Скарлетт вибрала глибоку чорну сукню від світового бренду Michael Kors.

Свій лук зірка доповнила чорними туфлями човниками на застібках. А також її образ завершив доволі яскравий та відповідний чорно-димчастий макіяж очей. Губи Скарлетт зробила нюдовими. Адже кожна жінка знає правило - для гармонійності яскравими мають бути або очі або губи.

Скарлетт Йоганссон показала, як поєднати класичну чорну сукню з яскравим макіяжем

Скарлетт Йоганссон показала стильний образ у чорній сукні (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)

Варто зазначити, що на церемонії "Золоте серце" акторка була нагороджена за її некомерційну діяльність. І саме під час нагородження Йоганссон підкорила своїм простим, але вишуканим вбранням всіх присутніх.

Скарлетт Йоганссон на церемонії "Золоте серце"

Акторка вийшла на сцену з великою вдячністю за співпрацю з "God's Love We Deliver", яка забезпечує поживну їжу для тих, хто страждає на ВІЛ/СНІД, онкохвороб та інших серйозних захворювань.

У своїй промові актриса розповіла про те, що в дитинстві її родина жила на талони на харчування.

"Коли я була дитиною, яка жила в Нью-Йорку і моя сім’я залежала від талонів на харчування, програм гарячих обідів і державної допомоги, щоб підтримувати сім’ю з чотирьох дітей. І як людина, яка на власні очі зіткнулася з проблемою продовольчої безпеки, я розумію, що це має сильний руйнівний вплив на особистість", - розповіла Йоганссон.

Скарлетт Йоганссон показала, як поєднати класичну чорну сукню з яскравим макіяжемСкарлетт Йоганссон показала, як поєднати класичну чорну сукню з яскравим макіяжем

Скарлетт Йоганссон показала стильний образ у чорній сукні (фото: instagram.com/scarlettjohanssonworld)

Раніше ми розповідали про те, що Скарлетт Йоганссон показала бездоганну фігуру в облягаючій сукні.

А також писали про те, що 48-річна поп-діва, яка знімала кліп у Києві, захоплює природною красою без макіяжу у бікіні.

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