Никогда не запивайте ужин этим популярным напитком. Последствия могут быть плачевными

Газированные напитки, особенно охлажденные, для многих людей почти естественный выбор на ужин, особенно в жаркую погоду. Между тем, многие исследования сообщают, что они приносят больше вреда, чем пользы. Помимо того, что они перенасыщены сахаром, они еще могут приводить к недостаточному усвоению ценных минералов из пищи.

Почему ужин нельзя запивать кока-колой

Темные газированные напитки, особенно кола, содержат фосфорную кислоту. Когда вы пьете такой напиток во время еды, в вашем организме фосфорная кислота связывается с магнием, препятствуя его усвоению. Отличным источником магния является гречка, рыба, овсянка, шпинат, молоко, яйца, сыр и какао.

Когда вы запиваете блюда с этими важными ингредиентами кока-колой, вы создаете "барьер" из фосфата магния для дальнейшего проникновения в организм.

Усвоению магния препятствуют также фруктовые соки и продукты с насыщенными жирными кислотами (преимущественно мясо и колбасы) или богатые кальцием (сычужные и плавленые сыры, капуста, пекинская капуста, вареная брокколи).

По этой причине обед лучше всего запивать простой водой, либо подождать полчаса – час после еды и только потом пить. Любые напитки, которые вы пьете во время ужина, могут разбавлять желудочный сок, замедляя пищеварение.

Почему магний так важен

Магний важен для организма по многим причинам. Элемент участвует в нескольких сотнях процессов, связанных с правильным функционированием. Его недостаток приводит не только к подергиванию век, но и к:

проблемы с концентрацией

снижение иммунитета

учащенное сердцебиение и боль

покалывание и судороги в икрах и других мышцах

чувство тревоги

нарушения зрения

ухудшение физического состояния

слабость волос и ногтей

и даже головная боль.

Вредны ли газированные напитки?

Исследование JAMA Internal Medicine 2019 года показало, что всего 1-2 чашки газированных напитков в день могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с пищеварением.

Исследование проводилось на группе из 451 743 человек. В отчете также подтверждается, что подсластители в напитках без сахара также могут повредить поджелудочную железу и ухудшить самочувствие людей, борющихся с диабетом.

Напитки аля кола также являются сахарной бомбой. Одна банка сладкого напитка (около 330 мл) может содержать 3-8 чайных ложек сахара. Для сравнения, рекомендованная ВОЗ суточная доза составляет максимум 10-12 чайных ложек. Одна банка напитка покрывает до 2/3 суточной потребности в сахаре.

Газированные напитки также приводят к вздутию живота и усугубляют кислотный рефлюкс, изжогу, раздражают кишечник и могут вызвать другие проблемы с пищеварительной системой, особенно если у вас чувствительный желудок.