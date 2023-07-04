Кладезь кальция и белка. Назван самый полезный сыр для здоровья

Этот характерный белый сыр в форме башенки настолько мягкий, что его можно намазывать на бутерброд, но он также подходит в качестве начинки и многих других блюд. Итальянцы заявили о нем его еще во 2 веке нашей эры. Речь идет о сыре рикотта.

Почему именно этот молочный продукт такой полезный, и зачем его есть после 40 лет, рассказали на польском ресурсе Przyslijprzepis.

Что такое рикотта и как ее делают?

Рикотта - это сыр, который изготавливается из коровьего, овечьего или козьего молока, сыворотки, оставшейся от производства других сыров, и, возможно, щепотки соли.

Сыворотку подкисляют уксусом, лимонным соком, пахтой или просто сбраживают. Она нагревается, благодаря чему белок сворачивается и образуется привычный для нас творог. Затем сыр процеживают и охлаждают. Некоторые сыры этого типа также содержат микробный или телячий сычужный фермент. Рикотта считается одним из лучших сыров в мире по нескольким причинам.

Чем рикотта отличается от других?

Сыр рикотта содержит большое количество белка, в 100 г содержится около 14 граммов. Белок является ключевым ингредиентом для развития мышц, роста и иммунитета. Также он питает и укрепляет.

В то же время этот сыр содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые мы должны обеспечивать себе в ежедневном меню.

Сывороточный протеин также влияет на параметры систолического и диастолического артериального давления. Однако при высоких колебаниях давления и гипертонии этот продукт следует употреблять в умеренных количествах, так как в нем содержится достаточно большое количество натрия.

В этом сыре огромное количество кальция, который так нужен нашему организму. Он необходим для правильного роста и укрепления костей.

Сыр рикотта - очень полезен (pixabay.com)

Наряду с кальцием в нем присутствует и фосфор. Не менее важен элемент и для костей - их структуры, твердости и сохранения работоспособности, что особенно важно для детей и при вступлении в менопаузу, когда кости начинают терять прежнюю плотность.

Также в этом молочном продукте содержится витамин В12. Этот витамин, редко встречающийся вне мяса, поддерживает правильное функционирование сердца, системы кровообращения и мозга. Это также помогает поддерживать душевное равновесие.

Где используют рикотту

Этот сыр имеет мягкую, но комковатую текстуру, поэтому его легко намазывать на хлеб, но это не единственное применение рикотты.

Благодаря мягкому, нейтральному, но слегка сладковатому вкусу он подходит как для десертов, так и для пикантных блюд - в качестве добавки к салатам и пасте.

Также из него делают сырники, добавляют в начинку для налистников. В десертах сыр ведет себя превосходно. Рикотта также может служить загустителем для других соусов, придавая им кремообразную консистенцию.