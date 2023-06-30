Пища долголетия. Этот продукт ели люди, которые дожили до 100 лет

Тайна долголетия некоторых людей - до сих пор неразгаданна. Но есть причины полагать, что питание имеет немаловажное значение для продолжительности жизни.

Так, например, есть один продукт, который употребляли люди, дожившие до 100 лет, пишет CNN.

Какой продукт ели долгожители

Так, установлено, что в определенных местах земного шара (там где большее количество долгожителей), основой рациона людей были бобовые.

Об этом рассказал предприниматель Дэн Бюттнер, который десятилетиями писал о "синих зонах", уникальных сообществах по всему миру, где люди живут долгой и здоровой жизнью до и после 100 лет.

Жители этих районов имели похожую окружающую среду и образ жизни, включая растительную диету, что, по мнению ученых, способствует их долголетию.

"Голубые зоны" были обнаружены на Икарии, Греция; Окинава, Япония; Никойя, Коста-Рика; Лома Линда, Калифорния; и итальянский остров Сардиния.

Например, на Сардинии, где изучалась одна из первых групп долгожителей, нут (известный как горох) является основным ингредиентом супа минестроне, который обычно едят два раза в день, что позволяет жителям получать двойную пользу от бобов.

Бобовые - очень полезны для здоровья (фото: freepik.com)

Почему бобовые так полезны?

Все представители семейства бобовых богаты питательными веществами, в том числе медью, железом, магнием, калием, фолиевой кислотой, цинком, лизином, который является незаменимой аминокислотой, а также большим количеством белка и клетчатки.

"Клетчатка вознаграждает вас здоровым кишечным микробом, у вас повышается иммунитет", - отметил Бюттнер.

По его словам, каждый вид бобов имеет разный профиль питания, поэтому лучше всего употреблять разные типы.

Красная фасоль содержит больше клетчатки, чем многие другие сорта, а белая фасоль богата антиоксидантом лютеином.

В черной и темно-красной фасоли много калия, а в нуте - магния.

Фасоль также богата растительным белком, который полезнее для здоровья, поскольку содержит больше питательных веществ и меньше калорий, чем белок животного происхождения.

Сочетайте фасоль с цельнозерновыми продуктами, и вы получите все аминокислоты, которые составляют питательный цельный белок, аналогичный тому, что содержится в мясе.

По словам Бюттнера, исследования указывают на пользу для здоровья от фасоли, подтверждая то, что давно известно людям в "голубых зонах".

Растворимая клетчатка в фасоли может снизить уровень холестерина и помочь предотвратить диабет 2 типа, стабилизируя уровень сахара в крови.

Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что употребление бобов четыре раза в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22%.

А в исследовании 2004 года сообщили, что люди, употреблявшие бобовые прожили на 8 лет больше тех, кто их не ел.

Кроме того, бобовые стоят совсем недорого, этот продукт может позволить себе каждая семья.