ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Скандальний стоматолог з Рівного спокійно продовжує працювати: з'явилися фото

Новость на русском → Рівне, Середа 24 лютого 2021 18:05
Скандальний стоматолог з Рівного спокійно продовжує працювати: з'явилися фото Скандальний стоматолог Інна Кравчук повернулася на роботу (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Рівному стоматолог Інна Кравчук, яку звинуватили у нанесенні побоїв своїм маленьким пацієнтам, продовжує працювати в клініці. Фігурантку п'яти кримінальних справ на робочому місці помітили очевидці.

Про це передає "Радіо Трек".

У мережі також опублікували відповідні фото, зняті жителями Рівного днями. На кадрах видно, як лікарка Кравчук в робочому одязі спілкується з колегами, а клініка "Only kids" продовжує свою роботу.

Скандальний стоматолог з Рівного спокійно продовжує працювати: з'явилися фотоСкандальний стоматолог з Рівного спокійно продовжує працювати: з'явилися фото

Скандального стоматолога помітили на роботі в клініці в Рівному (фото: radiotrek.rv.ua)

В поліції прокоментували ситуацію і пояснили, чи може скандальний приватний лікар-стоматолог продовжувати практику.

За словами прес-секретарки Національної поліції Марії Юстицької, лікарка Інна Кравчук не є посадовою особою, тому на період слідства вона може продовжувати свою діяльність.

"Поліція не позбавляє ліцензії, відібрати ліцензію може тільки орган, який її надав", - зауважили в поліції.

Таким чином, ніщо не заважає стоматологу поновити практику і знову надавати послуги, позаяк ліцензію у неї може забрати тільки суд.

Додамо також, що після широкого резонансу через звинувачення лікаря у насильстві над дітьми, клініку в Рівне на деякий час закривали.

Самій же Кравчук суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Лікарка зобов'язана з'являтися за кожною вимогою до суду. Також жінці заборонили без дозволу слідчого, прокурора або суду покидати місто.

Додамо, що 29-річна Кравчук своєї провини не визнає.

Скандальний стоматолог з Рівного спокійно продовжує працювати: з'явилися фото

У Рівному стоматолога звинуватили в застосуванні насильства до дітей в клініці (фото: radiotrek.rv.ua)

Нагадаємо, що раніше в Рівному через скандальну історію зі стоматологом, яка била дітей, чиновники вирішили провести роботу з працівниками комунальних закладах, навчати лікарів роботі з дітьми, щоб уникнути в майбутньому повторення таких ситуацій.

Раніше повідомлялося, що в Луцьку вихователька била дітей і заклеювала рот скотчем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Рівне скандал стоматолог
LITE
Свято 24 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини
Свято 24 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини